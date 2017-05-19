Marketlerden aldığınız plastik şişeleri çöpe atmak yerine bu YouTube kanalının paylaştığı 70 alternatif yolla tekrar kullanabilirsiniz.

Şu an okyanusların temizlenmesini sağlamak amacıyla yepyeni teknolojiler geliştirilmeye çalışılıyor ve buna sebep olan olayların başında maalesef kontrolsüz plastik kullanımı yer alıyor. Özellikle şişe şeklinde yapılan plastikler belki gündelik hayatımızda kullanım açısından pratik olabiliyorlar fakat kontrolsüz üretim ve tüketim, bu materyallerin uzun vadede dünyanın ekolojik dengesinin çok ciddi şekilde bozulmasına neden oluyorlar. Roman UrsuHack isimli YouTube kanalı, elinizdeki plastik şişeleri atmayıp onları tekrar kullanabileceğiniz 70 zekice yolu tek bir videoya sıkıştırarak anlatmaya çalışmış.

Yaklaşık 1 saat süren videoyu sonuna kadar izler misiniz bilemiyorum, fakat ne kadar alternatif kullanım şekillerine vakıf olursanız ve de uygulamaya koyulursanız, çevrenize de o kadar sahip çıkmış olursunuz. Videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.