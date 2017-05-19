Plastik Şişeleri Çöpe Atmak Yerine Yeniden Kullanabileceğiniz 70 Zekice Yol!

1 dakikada okuyabilirsiniz
23
10
5
4
3
Plastik Şişeleri Çöpe Atmak Yerine Yeniden Kullanabileceğiniz 70 Zekice Yol!
Marketlerden aldığınız plastik şişeleri çöpe atmak yerine bu YouTube kanalının paylaştığı 70 alternatif yolla tekrar kullanabilirsiniz.

Şu an okyanusların temizlenmesini sağlamak amacıyla yepyeni teknolojiler geliştirilmeye çalışılıyor ve buna sebep olan olayların başında maalesef kontrolsüz plastik kullanımı yer alıyor. Özellikle şişe şeklinde yapılan plastikler belki gündelik hayatımızda kullanım açısından pratik olabiliyorlar fakat kontrolsüz üretim ve tüketim, bu materyallerin uzun vadede dünyanın ekolojik dengesinin çok ciddi şekilde bozulmasına neden oluyorlar. Roman UrsuHack isimli YouTube kanalı, elinizdeki plastik şişeleri atmayıp onları tekrar kullanabileceğiniz 70 zekice yolu tek bir videoya sıkıştırarak anlatmaya çalışmış.
İLGİLİ HABER

Arktik Okyanusu Tonlarca Ağırlıktaki Plastik Atıklar Yüzünden Tıkanma Noktasında!

Yaklaşık 1 saat süren videoyu sonuna kadar izler misiniz bilemiyorum, fakat ne kadar alternatif kullanım şekillerine vakıf olursanız ve de uygulamaya koyulursanız, çevrenize de o kadar sahip çıkmış olursunuz. Videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S8+ Hediye Ettiğimiz Videomuzu İzlemek İçin Buraya Tıklayın!
Emoji İle Tepki Ver
23
10
5
4
3
Yorumlar