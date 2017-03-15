Mass Effect: Andromeda Hangi Platformda Daha İyi?

EA'nın yeni oyunu Mass Effect: Andromeda'nın hangi platformda nasıl gözüktüğüne dair karşılaştırma videosu geldi.

Dünyanın en iyi RPG oyunlarından birisi olarak gözüken Mass Effect serisi, yeni oyunu Mass Effect: Andromeda ile geri dönüyor. Oyunun çıkmasına çok az bir zaman kaldığı bu zamanlarda, birçok inceleme geliyor. Genel olarak yüksek puan alan Mass Effect: Andromeda, bizlere inanılmaz bir evren vaat ediyor diyebiliriz. Samanyolu Galaksisi'nin kardeş galaksisi olan Andromeda’ya gidecek karakterlerimiz, yeni galakside yeni hikayeler yaşayacak. Oyunun muhteşem grafiklerle gelmesinin yanında hikayesinin potansiyelini tahmin bile edemiyorum. Yeni galaksi, yeni medeniyetler demek. Oyun hakkında beklentilerimi bütün gün anlatabilirim ancak konumuz bu değil.

IGN kanalı tarafından yayınlanan videoya göre, Mass Effect: Andromeda’nın üç büyük platformda nasıl gözüktüğünü görüyoruz. Xbox One S, PC ve PS4 Pro platformlarında oyunun nasıl gözüktüğünü gördüğümüz videoda, oyunun grafiklerinin son derece muazzam olduğunu söyleyebilirim. Üç platform için de başarılı grafikler olsa da özellikle PC’nin diğer ikisine göre farklı bir tarzda olduğunu söylemem gerekiyor.

Lafı daha fazla uzatmadan sizleri video ile baş başa bırakıyorum. Oyun 21 Mart 2017’de satışa sunulacak.

Son olarak sizin için en iyi gözüken platformu da yorumlardan belirtebilirsiniz.