Play Store'da Haftanın Ücretsiz Uygulaması Dönemi Başladı!

Apple’ın uygulama mağazası olan App Store’da uygulamada olan “Haftanın Ücretsiz Uygulaması” promosyonu Google Play’de de uygulanmaya başladı.

Bildiğiniz gibi Apple’ın uygulama mağazası olan App Store’da uygulamaların büyük çoğunluğu ücretli, ancak Apple’ın yaptığı bir promosyon sistemi olan “Haftanın Ücretsiz Uygulaması” sistemi ile her hafta ücretli olan bir oyun ya da uygulama ücretsiz olarak sunuluyor.

Bu sistemi şimdi kendi mağazasına getiren Google, “Haftanın Ücretsiz Uygulaması” promosyon sistemine başladı. Hatta ilk olarak Card Wars - Adventure Time oyununa getirilen indirim 10.99TL olan oyunu şu anda ücretsiz olarak satın alabilmenizi sağlıyor.

Normalde bu linkten ulaşabileceğiniz haftanın ücretsiz uygulaması sistemine şu anda Türkiye’den erişilemiyor. Görünüşe göre sistem şu anda sadece ABD’de kullanılmakta. Ancak söz konusu indirim’in Türkiye’de de geçerli olduğunu belirtelim.

Card Wars - Adventure Time oyununu ücretsiz iken cihazınıza yüklemek isterseniz aşağıdaki bağlantıdan ya da buradan oyuna ulaşabilirsiniz.