Play Store, En İyi Uygulamalar Listesini Düzenliyor!

Google'ın Play Store arayüzünde yaptığı işlevsel ve kozmetik güncellemelere bir yenisi daha eklendi. Bu kez ilk 10 listesi daha açık hale getirildi.

Google Play Store üzerinde son zamanlarda yapılan yüksek öncelikli organizasyon değişiklikleri farklı medya türlerini kendilerine özel sekmelere ayırmıştı. Play Store şimdi ise uygulama sıralamalarını daha iyi belirtmek adına uygulamanın kendi sayfasında ilk 10'daysa hangi sırada olduğunu gösteriyor.

Uygulama sayfasında "yükle" butonunun alt tarafında yer alan sıralama bilgisi, uygulamanın sıralamasını ve hangi listede yer aldığını gösteriyor. Buna dokunulması durumundaysa bahsi geçen listenin tamamı kullanıcı tarafından görüntülenebiliyor.

"En iyi ücretsiz", "En iyi Büyüyen", "Popüler" ve "En iyi Ücretli" olmak üzere dört kategoriye ayrılan en iyi 10 listeleri, adından da anlayacağınız üzere artık sadece 10 uygulama gösteriyor. Eskiden ise sınırsız bir en iyi listesine ulaşmak ve bunun içinde kaybolmak mümkündü. Yeni güncelleme sayesinde belirli bir amaca hizmet edecek uygulamayı arayanlar bulduklarının diğer kullanıcılar tarafından tercih edilip edilmediğini daha kolay bir şekilde bulabilecekler.

Özellik henüz gözlemlediğimiz kadarıyla tüm cihazlara ulaşmış değil. Görünüşe göre hala testler belirli cihazlar üzerinde sürdürülüyor.