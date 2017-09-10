Play Store için Yeni Görsel Düzenleme Yolda

Google'ın bir kaç kez dokunuşlar yapıp görsel olarak yenilediği Google Play Store, yeni bir güncelleme almak üzere.

Android ekosisteminin bel kemiğini oluşturan Google Play Store, sürekli olarak görsel düzenlemeler almıştı. Yeni görsel güncelleme ufak da olsa bir kaç değişiklik getirecek.

Google'ın uygulamalarının tümüne yavaş yavaş entegre ettiği alt navigasyon barı, YouTube ile karşımıza çıkmıştı ve yakın zamanda Play Store ile de karşımızda olacak. Google'ın biraz dengesiz bir tercih yaparak bu kez Google Play Store'da alt navigasyon barını üstte yer alan sekmelerin altına yerleştirmesi bir nebze garip kaçıyor. Eklenen element üst tarafta seçtiğimiz sekmeye alt kategori seçici olarak işlev görecek ve materyal dizayn çizgisinde yer alacak.

(eskisi solda)

Ufak bir kaç düzenlemeyi de sekme barı gibi yan barda da görüyoruz. Alt kategorileri direkt olarak göstermek yerine sadece ana kategorilere ayrılmış alanda görsel sadelik hedeflenmiş. Aynı hedefi Android Oreo ile güncellenen Android sisteminin ayarlar ekranında da görmekteyiz.

(eskisi solda)

Yeni güncellenmiş arayüz cihazınıza çoktan ulaşmış olabilir, ufak değişiklikleri her cihazda takip etmek zor. Android 7.0 yüklü HTC 10 cihazıma göre henüz eski tasarım devam ediyor ancak size ulaşmış durumda ise yorumlardan cihazınızla birlikte belirtebilirsiniz.