Play Store Depolaması Yetersiz Kullanıcılara Yardım Ediyor

Google'ın durmak tükenmek bilmeden geliştirdiği Play Store, yeni bir özelliği daha denemeye başladı. Özellik uygulamaların boyutlarını arama sonuçları ve daha fazla yerde direkt olarak gösteriyor.

Reddit'teki bazı kullanıcıların fark ettiği özellik, Google'ın sürekli olarak geliştirdiği Play Store için şu aralar deneme aşamasında gibi görünüyor. Yeni sisteme göre uygulamaların sol alt tarafında gösterilen puanlama kaldırılarak yerine uygulama boyutu geçirilecek.

Şimdilik Webtekno'da hiç kimsede ortaya çıkmayan özellik, görünüşe göre oldukça sınırlı bir şekilde dağıtılarak test ediliyor. Arama sonuçlarında ortaya çıkan özellik, benzer uygulamalar kısmında da görülebilir durumda.

Estetik olarak bizim fikrimize göre pek de hoş olmayan bir geliştirme olsa da mutlaka kullanışlı. Depolama alanı bir çok kullanıcı için büyük bir endişe kaynağı ve Google bu durumdakilere böyle rahatlık sağlamaya çalışıyor. Yine de, umarız bu özellik geldiğinde Google ayarlara ekleyeceği bir seçenek ile aktive etmeyi ya da devre dışı bırakmayı kullanıcıya bırakır.