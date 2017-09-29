Playboy, İstemeyerek JPEG'in Oluşmasını Nasıl Sağladı?

Playboy kendisine karşı en büyük vurgun olan internet çağını istemeyerek de olsa destekledi, biz de bunu nasıl yaptığını açıkladık.

Kurduğu şirket ve zihniyet konusunda ne hissettiğine bakılmaksızın, dijital dünyaya çok önemli ve şaşırtıcı bir hediye bırakan Hefner’ın JPEG, MPEG gibi resim ve video işleme standartlarının oluşmasında büyük rolü var.

1972 yılında yayınlanan Playboy dergisinin bir sayısında çıkan Lena Soderberg’in fotoğrafı, modern çağın fotoğraf kültürünü açan yegane fotoğraflardan birisi oldu. “İnternetin ilk hanımı” diye geçen fotoğraf, bilgisayar bilimleri için 1973 yılında yapılan bir tarama çalışmasının yüzü oldu.

Soderberg’ün pozunun yüz kısmını keserek taramaya yerleştiren ekip, Packard 2100 mini bilgisayar ile inç başına 100 satırlık bir çözünürlüğe sahip tarayıcıyla 512x512 boyutunda bir görüntü üretmeyi hedefledi. Bu yüzden kadının kafa kısmını kesip 5.12 inçlik bir görsel belirleyen ekip, çıplak fotoğrafın kalan kısmını taramaya eklemediler.

Görüntüyü oluşturan 512 renkli çizginin üç seti, dijital görüntü işleme ve sıkıştırma için standart bir format haline geldi. Bu olayın ardından diğer araştırmacılar bu işlemleri gerçekleştirdiklerinde her seferinde Lena’nın fotoğrafıyla test etmeye başladılar. Bu da 1990’larda Playboy ile bir anlaşmazlığa düşülmesine neden oldu.

Mühendislere sıkıştırma algoritmalarını geliştirmede yardımcı olan Hefner ve Playboy, bilgisayarlarda daha iyi sıkıştırma oranları ve haliyle daha fazla görüntü tutabilmesini sağladı.

Görsel daha sonradan bazı kesimler tarafından cinsiyet ayrımcılığı olarak gösterildiği için eleştirilerin odağı oldu, ancak bunların hiçbiri Playboy’un modern bilgisayarlardaki görsel teknolojisine yardımcı olmadığı anlamına gelmez.