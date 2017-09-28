Playboy’un Kurucusu Hugh Hefner 91 Yaşında Yaşamını Yitirdi!

Dünyanın en bilinen basın markalarından birisi haline gelen Playboy Dergisi’nin kurucusu Hugh Hafner, kendi malikanesinde öldü.

Dünyanın en etkili erkek dergilerinden -ki dergi de cinsiyetçilik ne kadar doğru tartışılır ama literatür böyle diyor- Playboy, dünya çapında ayda 7 milyon kopya satmayı başardığı için yayıncılık tarihinin en büyük mecralarından birisi haline geldi. Elbette içerik konusu farklıydı ancak, bu başarı dergiyi okuyan ya da okumayan herkesin tabularını yıktı.

Playboy Dergisi, çarşamba gecesi yayınladığı bir basın bülteniyle kurucuları Hugh Hafner’ın öldüğünü doğruladı. Kendi malikanesinde doğal nedenlerle öldüğü belirtilen Hafner, son yıllarını sürekli ev partilerine ve kutlamalara ayırmıştı.

Hefner'in oğlu Cooper, Playboy Enterprises'ın uzun zamandır başında ve babasının ölümü üzerine şunları söyledi: "Babam, medyanın ve kültürümüzün öncüsü oldu. Bizim en önemli sosyal ve kültürel hareketlerimizin arkasındaki isimdi, istisnai ve etkileyici bir hayat yaşadı. Özgür konuşmayı savunan, sivil hakların ve cinsel özgürlüğün peşinde koşan bir isimdi."

Hugner’ın bütün ailesi, Playboy markasının farklı alanlarında çalışıyor. Eşi, kadın erkek bütün çocukaarı Playboy’u bundan sonra da marka olarak yaşatmaya devam edeceklerini açıklıyorlar.

9 Nisan 1926’da doğan Hugh Hafner, Playboy’u 1953 yılında 8000 dolar borç alıp kurmuştu. Hafner, uzun yıllardır dünya medyasında erkeklere özel yayın yaptığı için, yüzyılın cinsellik kültürüne büyük bir iz bıraktı. Hefner, 82 yaşındayken yaptığı CNN röportajında “Genç hissettiğim sürece bir sorunum yok" demişti.