PlayerUnknown's Battlegrounds'ın Çıkacağı Zaman Belli Oldu

Büyük bir seven kitlesi bulunan PlayerUnknown's Battlegrounds oyunu 23 Mart'ta Steam üzerinden erken erişime sunulmuştu. Beta aşamasında olan oyunda ciddi optimize sorunları yer alıyordu. Oyunun tam erişimine ulaşabileceğimiz zaman açıklandı.

Oyunun geliştirici şirketi olan Bluehole Studio Inc. Gamescom 2017'de bazı açıklamalarda bulundu. PUBG, 23 Mart tarihinde Steam üzerinden erken erişim olarak oyunculara sunuldu. Henüz beta aşamasında olan oyunda oldukça fazla optimize sorunları bulunuyordu.

Bundan kaynaklanan düşük FPS'ler ve oyunun kasma sorunları bazı oyuncuları sinirlendirebiliyordu. Bluehole Studio Inc. tarafından yapılan açıklamalara göre oyun 2017 yılının sonlarına doğru beta aşamasından çıkacak. Oyunun erken erişimden sonra gelecek güncellemelerde bazı yeni animasyonlara ve birinci şahıs gözünden oynayabilme özelliğine kavuşacağı belirtildi.

PUBG'nin geliştiricisi ve Bluehole Studio Inc.’ CEO'su olan Brendan Greene'nin açıklamaları PlayerUnknown's Battlegrounds'un pek yakında XBOX One için gelecegi yönünde. Microsoft'un 2017 yılının sonunda yapacağı XBOX Game Preview etkinliğinde görülmesi beklenen PlayerUnknown’s Battleground, 2018 yılının başında XBOX için tanıtılabilir.