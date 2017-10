PS3'lerde 4K Desteği Sağlayan Muhteşem Emülatör

Demon’s Souls, Catherine ve Ni no Kuni gibi oyunları her zamankinden çok daha net şekilde görebileceksiniz.

Son zamanlarda dikkat çeken, yayıncı Atlus’un üzerinde çalışmakta olduğu PlayStation 3 emülatörü ‘RPCS3’, son nesil oyunların gerçekten oldukça iyi görünmelerini sağlayan iki yeni özellik için destek ekledi.

Emülatörün yapımcılarına göre RPCS3’te yüksek çözünürlükte alınan çıktılar, PS3’ün işleyebileceğinin çok daha üzerindeki çözünürlükler için destek sağlıyor. Yapımcılar yazdıkları bir yazıda “Bir çok kullanıcının günümüzde 10K’nın faydalarından faydalanmak için gerekli kuruluma sahip olacaklarından emin olmamakla birlikte, emülasyon bütünüyle yarınları kurtarma amacına hizmet ediyor” diyorlar.

RPCS3’ün yapımcıları yüksek çözünürlükte elde edilen sonucu sergilemek için, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Demon’s Souls, Yakuza 4, Catherine ve Tekken 6 gibi PS3 oyunlarının 4K’da çalışan versiyonlarını gösteren bir video yayınladılar. Bir kıyaslama yapmak adına yukarıdaki YouTube videosunu 720p çözünürlükte seyredebilirsiniz.

Ni No Kuni - Emülatörsüz

Ni No Kuni - Emülatör Destekli

Geliştiriciler, 16 kata kadar filtreleme sağlayan anizotropik (eş yönsüz) filtreleme yapan yeni bir özelliğin de, PS3 oyunlarının emülatörde daha net şekilde görünmelerini sağladığını belirtiyorlar.

Geliştiriciler yaptıkları açıklamada “Yüksek kaliteli özellikler bulunduran oyunlar arasında gördüğümüz fark, inanılmaz derecede. Sadece 720p’de görünmesi imkansız olan çok sayıda detay var. Bu özellik, RPCS3 üzerinde çalışan bütün PlayStation 3’ler için kullanılabilir. Tek istisnası, henüz ‘Strict Rendering Mode (Yüksek Görselleştirme Modu)’ ile birlikte çalışmıyor olması. Bu ayarı gerektiren oyunlar, yüksek çözünürlüklü görselleştirmenin faydalarından yararlanmadan önce, biraz daha beklemek zorundalar” diyorlar.

RPCS3’ün yeni özellikleriyle ilgili olarak daha fazla örneği bu blog gönderisinde bulabilirsiniz.