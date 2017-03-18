PlayStation 3 Üretimi Son Buluyor

PlayStation 3, milyonların kalbinde yer eden bu konsol, Sony tarafından tarihe gömülüyor.

Oyun dünyasında konsolların yarışı bitmez. Özellikle senelerdir bizimle olan PlayStation, oyun dünyası için ayrı bir öneme sahip. PlayStation 4 ise bir süredir bizimle. Selefi olan PlayStation 3'ün de üretimine devam ediliyordu. Ancak son gelen bilgiler ışığında, yakında cihazın üretiminin sonlandırılacağı belli oldu.

Bize sorarsanız biz hala üretiliyor olmasına bile şaşırdık. Ancak her güzel şeyin bir sonu var ve piyasada demek ki hala talep var. Hem neslin devamını sağlamak hem de zarar etmekten kaçınmak için PS3 üretimi Japonya'da sonlandırılacak. Japonya'da hala başarısını sürdüren konsol "her güzel şeyin bir sonu vardır" mottosunu izleyerek tarihin tozlu sayfalarına karışacak.

Batı pazarları için bu durum sürpriz değil dediğimi gibi. PS3, Japonya'da büyük başarı yakalamış ve geçtiğimiz sene PS4'ü bile geçmişti. Şimdilik üretim yalnızca Japonya için durduruldu ve diğer pazarlarda üretimin yakında sonlandırılması bekleniyor. Zira PS4'ün satışları da gayet iyi seviyede. Geçtiğimiz Aralık ayında Sony, toplamda 50 milyon adet PS4 sattığını duyurmuştu.