PlayStation 4 Almanın Tam Zamanı Olduğunu Kanıtlayan 9 Neden

Dünyanın en çok satan konsolu PS4'ü satın almanın tam zamanı. Gerek düşen fiyatlar gerekse de oynanmayı bekleyen sayısız exclusive oyun derken bu konsolu kaçırmamanız gerekiyor.

60 milyondan fazla kullanıcı ile dünyanın en çok kullanılan konsolu konumunda yer alan PlayStation 4, hızlı ve kolay kullanımı sayesinde herkesin elinde bulunan bir cihaz konumunu aldı. Normalde bu tarz şeylerin kötü yanlarından bahsederiz, ancak bugün sizlere PlayStation 4’ün muhteşem özelliklerinden ve bize sağladığı kolaylığından bahsedeceğim.

Fiyatı Çok Uygun

Bir PlayStation 4’ü yayınlandığı 2013’te aldığınızda 400 dolar gibi cüzi bir rakam vermeniz gerekiyordu. Bu noktada şaşırtıcı bir şekilde en ekonomik konsollardan birisi olan PS4, günümüzde yenilenmiş versiyonu ile 250 dolardan satılıyor. Bu da konsolun fiyat konusunda çok iddialı olduğunu gösteriyor.

Bilgisayara Ne Gerek Var?

Netflix, YouTube gibi uygulamalarda takılıp çok fazla internette gezinmiyorsanız, PlayStation 4 dışında özel bir bilgisayar satın almanıza gerek olmayacaktır.

Klasik PlayStation 2 Oyunlarını Oynayın

Efsane konsol PlayStation 2 ve bazı PlayStation 3 oyunlarını en güncel konsolda HD kalitede oynamanın zevki hiç bir şeyde yok. Bu konuda PC kadar başarılı olmasa da iyi bir nostalji yaratıyor.

PSVR Şaşırtıcı Şekilde Etkileyici Bir Deneyim Sunuyor

Çok büyük bir kurulum aşaması isteyen HTC Vive gibi türevlerinin aksine hem büyük bir sistem istemiyor hem de elde avuçta olan şeylerle enfes bir deneyim sunuyor. Gözlüğün tek dezavantajı fiyatı diyebiliriz. 400 dolarlık fiyatı ülkemizde ciddi rakamlara çıkabiliyor.

PlayStation’un En Büyük Avantajı: Exclusive Oyunlar

Horizon Zero Dawn, Last of Us, Uncharted gibi birbirinden başarılı ve üst düzey oyunlar sayesinde konsolun tadı çok daha iyi çıkıyor.

Daha Güçlüsü Var

PlayStation 4 çok güçlü bir konsol değil. 4K bir televizyonunuz varsa size istediğiniz kaliteyi vermez. Eğer ben güç istiyorum, ancak PS4’e özel oyunları da oynamak istiyorum diyorsanız, geçen sene yayınlanan PS4 Pro ile bunu yapmak da mümkün. Xbox One X’den sonra dünyanın en güçlü konsolu konumunda yer alan PS4 Pro, başarılı oyunları ile rakibine karşı liderlik kurmaya devam ediyor.

Şarj Edilebilir DualShock 4

Birçok insan için DualShock 4, şimdiye kadar yaratılmış en iyi gamepad. Muhteşem görünümü ve aerodinamik yapısı sayesinde oyunlarda en büyük yardımcınız olacak. Uzun süreli kullanımlarda bile sorun yaşamadan kullanabilirsiniz.

Spotify Entegrasyonu

Sony’nin “PlayStation Music” uygulaması tutmadığında şirket inadını bir kenara bıraktı ve Spotify ile anlaştı. Oyun içi müziklerini Spotify müzikleri ile değiştirmek gibi çok çılgın başarıları olan bu anlaşma, PlayStation’u daha zevkli bir hale getiriyor.

PlayStation Store’da Indie Rüzgarı

Steam’in oyun çöplüğü olduğu kabul edilen bir gerçek. Indie oyunları ile dolan firma, iyi veya kötü ayırt etmeden oyunları kendi üzerine almaya devam ediyor. PS Store’da yer alan bağımsız oyunlar ise onay almayı başarmış ve belirli bir kitle tarafından sevilmiş oyunlar oluyorlar. Bu yüzden PS Store’dan bir oyun satın almak daha güvenilir oluyor.