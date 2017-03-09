PlayStation 4'e Beklenen 4.50 Güncellemesi Geldi!

Yeni güncelleme ile birlikte konsola harici HDD desteği, PS4 Pro oyuncuları içinse Boost modu geldi.

Daha önce haberini yaptığımız PlayStation 4, 4.50 güncellemesi bugün yayınlandı. Harici HDD desteği, özel duvar kağıdı gibi çok sağlam güncellemeler sunan 4.50 ile oyuncular için yeni süreç başlıyor.

PlayStation’ın içerisinde yeterli boyut bulunmamasından dolayı ellerinde ki oyunları silmek zorunda kalan birçok kullanıcı bundan sonra silmek yerine oyunlarını yedekleyerek, daha sonra oyunu yüklemek istediklerinde baştan indirmek zorunda kalmayacaklar.

PlayStation 4 sahipleri, bu güncellemeyi çok uzun süreden beri bekliyorlardı. Günümüzde normal bir AAA oyunun boyutu 50 GB’ı geçiyor. Durum böyle olunca birçok PS4 kullanıcısı, oyunlarını kutulu almak zorunda kalıyordu. Hatta bir süre sonra kutulu oyun almak bile sorunu çözmemeye başladı. Kutulu oyun alıp üzerine 20 GB güncelleme yapan oyunlar dahi var. Bu yeni güncelleme PS4 oyuncularını önemli ölçüde rahatlattı.

Bunun dışında PS4 oyuncuları, bundan sonra istedikleri fotoğrafı arka plan fotoğrafı olarak ayarlayabilecek. Ayrıca, profiliniz için özelleştirilebilir ana renk de seçebileceksiniz.

Bu, daha önce de belirttiğimiz gibi devasa bir güncelleme. PlayStation 4 Pro sahiplerini de düşünen 4.50 güncellemesi, PS4 Pro’lara Boost modu özelliği getirdi. Bu özellik sayesinde oyunların FPS’ini zıplatabilirsiniz. Bu özellikle birlikte PS4 Pro’nun bir anlam kazandığını düşünüyoruz. Bu modun yalnızca PS4 Pro’da çalışacağını belirtelim.

Ayrıca bu güncelleme ile birlikte PlayStation VR için de bir güncelleme geldi. PSVR oynarken, PlayStation 4’ün ana ekranına gittiğiniz zaman düşük çözünürlük ile karşılaşıyorduk. Bundan dolayı birçok kişi, korku seansları geçirdi. Gözlerimi bozdu bu alet diye. Bu güncelleme ile birlikte bu sorunda ortadan kalkıyor. Bununla birlikte, sinematik mod’da PSVR’ınızın ekran boyutu, küçük veya orta olursa, kare hızı otomatik olarak 90’dan 120 Hz’e çıkacak.

PS4 oyuncularının bu haberlere çok sevineceğine eminim. Özellikle, Harici Disk özelliği, gelmesi gereken bir özellikti. Elinizde PS4 veya PS4 Pro varsa, girip bir kontrol etmeniz yararınıza olacaktır.