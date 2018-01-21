Playstation 4'e Damga Vuran "P.T." Bilgisayarlara Geliyor!

Silent Hills'in küçük bir demosu olarak Playstation 4'e çıkan ama Kojima & Konami gerginliğine kurban giderek iptal edilen P.T., oyunun hayranları tarafından PC'lere uyarlanıyor.

Silen Hill serisinin 'reboot' oyunu olarak tasarlanan ve Hideo Kojima & Del Toro ortaklığında gelmiş geçmiş en iyi korku oyunlarından biri olacağı düşünülen P.T, 2015 yılında, sebebini kimsenin bilemediği biçimde birbirine giren Konami ve Kojima kavgasına kurban gitmişti ne yazık ki... Oyunun bu sebeple çıkmamasına hayıflanan fanlar, oyunu oynamaya ve oynatmaya kararlı.

P.T.'nin yeniden yapımı ile ciddi bir biçimde ilgilenen iki yapımcı var şu anda. Bunlardan biri Corridors adında ve Unreal Engine 4 ile tasarlanıyor. SmoggyChips adındaki yapımcı oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Şu an için bir kaç bug olsa da, gelecekte bu sorunların giderilip, yeni bölümler de ekleneceğinin müjdesi verilmiş. Hemen aşağıdan videosunu izleyebilirsiniz:

İkinci yapım ise telif haklarını pek de önemsemeden, yapımcısı tarafından direkt olarak Silent Hills diye isimlendirilmiş. Corridors kadar geliştirilmiş değil ama prototip demosuna sitesinden erişebiliyorsunuz. Umuyoruz gelecek günlerde Silent Hills ile ilgili resmi ağzılardan da bir haber alabiliriz. Yine de bu kadar kısa bir demosu olan bir oyunun bu kadar fanı olması, başta ne kadar iyi bir iş çıkarıldığının ispatı olsa gerek.