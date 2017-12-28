Playstation 4'e Kopya Oyun Oynatabilen Jailbreak mi Geliyor?

Seneler geçtikçe, konsolların (özellikle Microsoft ve Sony'nin yeni nesil konsollarının) kırılması git gide daha zor bir hal alıyor. Yeni bulunan açık, Sony Playstation 4'ün kopya oyun oynatmasına ön ayak olmuş olabilir.

Çok eskilerden, konsolların kopya oyun oynatabilir hale gelmesi donanımsal değişikliklerle mümkündü. Hatırlarsanız, Playstation 2'nin kopya oynatabilir hale gelmesi içerisine takılan bir çip yardımıyla mümkün oluyordu. Bu çip de disk okuyucunun sürekli yanmasına ve değiştirilmek zorunda kalmasına sebep oluyordu.

Tabi ki seneler geçtikçe yazılımsal olarak müdahele sağlanabilir hale geldi konsollar. Buna karşın sistemler yazılım açıklarını kapatmakta daha hızlı davrandıkça, bu tip konsolların da kırılması uzun zaman alır oldu. Örneğin son kırılan cihazlardan Playstation Vita, çıkışından neredeyse 5 yıl sonra ancak kopya oynatabilir hale gelmişti.

Son gelen haberlere göre, Playstation 4'e ait "kernel exploit" yayınlandı ve çok yakın zamanda bir jailbreak gelmesi bekleniyor. Geliştirici ekip SpecterDev tarafından Playstation 4'ün 4.05 sürümü baz alınarak geliştirilen bu yazılım, henüz jailbreak çalıştırmaya uygun değil ama çok yakın zamanda konuyla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Playstation 4'ü 4.05 sürümden öteye güncellemeyen kullanıcılar için çalışabilir bir sürüm gelmesi konusunda çalışmalar sürüyor.

Bize sorarsanız, 2014 yılında bu tip haberleri ilk kez gördüğümüzü, 2015'te ise Playstation 4'te kopya oyun çalıştırabildiğini belirten gruplar gördüğümüzü çok net söyleyebiliriz. Tüm bunlar birer PR çalışmasından öteye gidemedi. Konsolların kırılmasının, popüleritesini hafiften yitirmeye başladığında gerçekleştiğini de düşünürsek, konsol geliştiricilerinin artık oyun satarak kâr etmekten vazgeçerek, konsol satmak için bu tip gruplara destek verdiği üzere geliştirilen komplo teorileri de yok değil. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Playstation 4 yakın zamanda kırılabilecek mi?