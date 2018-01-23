Playstation 4 Hacklendi: PS2 Oyunlarını Oynatabiliyor!

Neredeyse her ay hakkında bir 'hack' haberi çıkan Playstation 4, sonunda ciddi ciddi kopya oyun oynatabilecek hale getirildi.

Playstation 4'ün yakın zamanda çeşitli güvenlik açıkları olduğu ve 4.05 versiyonu üzerinden ciddi çalışmalar yürütüldüğünü sizlerle paylaşmıştık. Cihaz için, korsan yazılım ve Jailbreak çalıştırma yöntemleri üzerinde uzun süredir çalışan geliştiriciler, sonunda bu emellerine ulaştı. Konsolun 4.05 versiyonu üzerinde bulunan açıkla, şu an itibarı ile PS2 oyunlarını oynayabiliyorlar.

Geliştiriciler PS2 oyunlarını oynatan yazılımın detaylarını paylaşmasalar da, oyunların oldukça akıcı ve görsel olarak da harika gözükecek şekilde çalıştığını belirtiyorlar. Oyunların çözünürlüğünü tam 4 katına kadar çıkarabilen bir özelliği dahi varmış programın. Daha önce 4.01 versiyonu üzerinde, uzun çalışmalar sonrası Linux çalıştırmayı başaran aynı ekip, 4.55 versiyonu için de çalışmalarını sürdürdüklerini, en kısa zamanda 4.55 versiyonunu da kırmayı planladıklarını belirtmiş.

Kırılan cihazların önümüzdeki dönemlerde Playstation 3 ve Playstation 4 oyunlarını oynatıp oynatamayacağını hep beraber göreceğiz. Yalnız tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki, bu tür hack işlemlerinde, cihazda bulunan tek bir açık her şeyin çorap söküğü gibi gelmesine sebep oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? PS4 tamamı ile kırılırsa satışlarında bir patlama yaşanır mı?