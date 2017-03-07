PlayStation 4 İçin 4.50 Güncellemesi Geliyor!

PlayStation’a harici HDD desteği başta olmak üzere birçok yeniliğin getirildiği 4.50 güncellemesi bugün gelebilir.

Dünyanın en popüler oyun konsolu durumunda olan PlayStation 4’e beklenen güncelleme büyük ihtimalle bugün geliyor. Versiyon 4.50 olarak gelecek olan bu güncelleme, aynı zamanda PlayStation VR desteğini de 2.40 güncellemesini içerecek. Büyük ihtimalle boyut bakımından da sağlam olacak olan 4.50 ise birçok yeniliği beraberinde getiriyor.

Harici HDD desteği ile dilediğiniz taşınabilir hard diskinizi destekleyecek olan PlayStation 4, arayüzde de duvar kağıdı desteği sunacak. Böylece dilediğiniz görseli duvar kağıdı olarak kullanabileceğiniz PS4’te PS tuşu ile solda açılan menü de daha kolay ve daha ferah bir hale gelecek.

Tüm bildirimleri ise bildirim bölümüne toplayacak olan güncelleme, PSVR’a ise 3 boyutlu filmleri izleyebileceğiniz blu-ray desteği de getirecek. Son olarak en merakla beklenen yeniliklerden biri olan Boost modu ile PlayStation 4 Pro’ya özel bir mod eklenecek. Böylece herhangi bir oyunda daha güçlü ve tam performans sunabilecek olan PS4 Pro, FPS değerlerinde ise coşabilecek.

Ortaya çıkan detaylara göre bugün gelebileceği söylenen PlayStation 4 4.50 sistem güncellemesi, bugün olmasa bile bu hafta içinde yayınlanması bekleniyor.