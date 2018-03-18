Genç-yaşlı, kadın-erkek her kesimden insanın severek oynadığı PS4 oyun konsolu oyunları oldukça keyif verici. Bu gün ise adrenalin seviyenizi tavan yaptıracak 4 farklı PS4 oyunu sizlerle.

PlayStation 4 oyun konsolu oldukça gerçekçi ve sürükleyici oyunlara sahip. Bu bağlamda eğer sizde korku oyunlarına bayılıyorsanız içeriğimiz tam da size göre. Gelin bu adrenalin dolu, en iyi 4 korku oyununa birlikte göz atalım.

1. Until Dawn

Doğanın ıssız bir bölgesinde korkuyla baş başa...

Sekiz arkadaş uzak bir dağ evinde mahsur kaldığında, ürkütücü olaylar gerçekleşir ve yalnız olmadıklarını anlarlar. Korkudan titreyen gergin grupta panik hâkim durumdadır. Oyunun dünyasına dalarak, dengesiz katilin kim olduğunu bulmaya çalışırken sekiz karakterin korkusuna ortak olabilirsiniz. Gelişmiş "kelebek etkisi" sistemiyle ölüm kalım kararları alabilir, yaptığınız şeylerle hikâyenin gidişatını ve bütün karakterlerin kaderini ciddi biçimde değiştirebilirsiniz.

Hayden Panettiere gibi Hollywood oyuncularından oluşan kadronun, insanın kanını donduran performansı PS4'ün gücüyle hayat kazanıyor. Bu ürpertici hikâyede dağdan kimin sağ çıkacağını yalnızca sizin eylemleriniz belirleyecek. Oyuna sahip olmak istiyorsanız, bağlantıya tıklayabilirsiniz.

2. Alien: Isolation

Annesinin neden kaybolduğunu öğrenmek için Ellen Ripley’ın kızı Amanda olarak çok tehlikeli bir göreve çıkın. Alien olaylarından 15 yıl geçtikten sonra, kendinizi terk edilmiş ve uçucu bir dünyada yaşayan panik halindeki insanlara ve acımasız, ne yapacağı kestirilemez bir Alien'a doğru yolculuk yaparken bulacaksınız. Güçsüz ve hazırlıksız haldeyken görevi tamamlamak ve etrafınızdaki korkuya karşı hayatta kalmak için kaynakları toplamalı ve aklınızı kullanarak çözümler üretmelisiniz. Oyuna sahip istiyorsanız, bağlantıya tıklayabilirsiniz.

3. The Evil Within 2

Ne pahasına olursa olsun hayatta kalın

Shinji Mikami’nin 2014’te çıkardığı çok tutulan korku oyunu The Evil Within’in tüyler ürperten devamında kaybolmuş sevdiğinizi kurtarmak için acımasız bir yolculuğa atılın. Bir kez daha sorunlu dedektif Sebastian Castellanos’u (her şeyini kaybetmiş bir adam) kontrol edin ve canından çok sevdiği biricik kızı Lily’yi bulmak için yeni kabûslarla yüzleşeceği STEM’in deneysel ve akıl almaz dünyasına geri dönün.

Korkularınızla nasıl yüzleşeceğiniz tamamen size bağlı: Tuzaklarla dolu gölgeler arasından geçin, düşmanlardan saklanın ve gizlilik içinde ilerleyin veya gözünüzü karartın ve kâbusta kendinize kestirme bir yol açmak için kuvvetinizi ve silahlarınızı kullanın. Hangi yolu seçerseniz seçin malzemeler sınırlı olacaktır bu yüzden ihtiyacınız olan her şeyi toplayın, bulamadıklarınızı üretin ve kefaret için mücadele verin. Oyuna sahip istiyorsanız, bağlantıya tıklayabilirsiniz.

4. Resident Evil 7: Biohazard

Resident Evil yeniden icat edildi.

Resident Evil deneyimini daha önce hiç yaşamadığınız şekilde tecrübe edin, seride ilk kez korkuyu iliklerinize kadar hissetmenizi sağlayacak tutkulu bir yaklaşım sunuldu. Serinin üçüncü şahıs oynanışın ve stilize edilmiş görsellerin yerini, huzursuz edici gerçekçilik, birinci şahıs macera, kasvetli atmosfer, mide bulandırıcı tasarım ve rahatsız edici yeni çılgın karakterler aldı. Amerika'nın Güney kısımlarındaki izole edilmiş mülklerde geçen bu oyunda hiçbir şey göründüğü gibi değil, hiçbir yer güvenli değildir. Oyuna sahip istiyorsanız, bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Oldukça heyecan verici bu oyunlar içerisinde oynadıklarınız var mı? Ya da favoriniz hangisi?