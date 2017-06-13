PlayStation 4 Pro ile Xbox One X Karşılaştırması!

Sony ve Microsoft'un yeni iki konsolunu karşılaştırıyoruz.

E3 2017 kapsamında, oyun sektöründe iki dev rakip olan Microsoft ve Sony, adeta gövde gösterisi yaptı dersek yanlış olmaz. İlk önce Microsoft, birbirinden bomba oyunları ile etkinlikte boy gösterirken, ardından ise sahne Sony'nin idi.

Fakat bu firmanın karşı karşıya geldiği bir konu daha var; oyun konsolları. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru PS4 Pro'yu duyuran Sony, yeni nesil oyun konsolu ile beğeni toplamayı başarmıştı. Microsoft ise, E3'te uzun zamandır 'Project Scorpio' olarak bildiğimiz yeni oyun konsolunu 'Xbox One X' adı ile tanıttı.

Henüz Sony cephesinin yakın zaman planlarında bir PS5 söz konusu olmadığı için, Xbox One X'in PS4 Pro ile rakip olacağını biliyoruz. Peki asıl önemli soruya gelelim; hangisi daha iyi? Biz bir taraf seçmek istemedik ve iki konsolun da özelliklerini yazıp kararı size bırakalım dedik. Haberimizin sonundaki ankete katılmayı unutmayın.

Ağırlık

PlayStation 4 Pro: 3,3kg

Xbox One X: 3,81kg

Çıkış çözünürlükleri

PlayStation 4 Pro: 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K (HDR)

Xbox One X: 720p, 1080p, 4K (HDR)

CPU

PlayStation 4 Pro: 8 çekirdekli 2.1GHz AMD Jaguar x86-64

Xbox One X: 8 çekirdekli, 2.3GHz Özel Üretim AMD

GPU

PlayStation 4 Pro:911MHz, 4.20 TFLOP

Xbox One X: 1.17GHz, 6 TFLOP

RAM

PlayStation 4 Pro: 8GB DDR5

Xbox One X: 12GB DDR5

Dahili Depolama

PlayStation 4 Pro: 1TB

Xbox One X: 1TB

Fiziksel Medya

PlayStation 4 Pro: Blu-ray, DVD

Xbox One X: 4K Blu-ray, DVD

Girişler

PlayStation 4 Pro: HDMI 2.0a, S/PDIF, USB 3.0 (x3)

Xbox One X: HDMI 2.0b, S/PDIF, USB 3.0 (x3), IR blaster

Fiyat