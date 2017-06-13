PlayStation 4 Pro ile Xbox One X Karşılaştırması!

E3 2017 kapsamında, oyun sektöründe iki dev rakip olan Microsoft ve Sony, adeta gövde gösterisi yaptı dersek yanlış olmaz. İlk önce Microsoft, birbirinden bomba oyunları ile etkinlikte boy gösterirken, ardından ise sahne Sony'nin idi.
Fakat bu firmanın karşı karşıya geldiği bir konu daha var; oyun konsolları. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru PS4 Pro'yu duyuran Sony, yeni nesil oyun konsolu ile beğeni toplamayı başarmıştı. Microsoft ise, E3'te uzun zamandır 'Project Scorpio' olarak bildiğimiz yeni oyun konsolunu 'Xbox One X' adı ile tanıttı.
Xbox One X, Xbox One S ve Xbox One Karşılaştırması!
Henüz Sony cephesinin yakın zaman planlarında bir PS5 söz konusu olmadığı için, Xbox One X'in PS4 Pro ile rakip olacağını biliyoruz. Peki asıl önemli soruya gelelim; hangisi daha iyi? Biz bir taraf seçmek istemedik ve iki konsolun da özelliklerini yazıp kararı size bırakalım dedik. Haberimizin sonundaki ankete katılmayı unutmayın.
Ağırlık
- PlayStation 4 Pro: 3,3kg
- Xbox One X: 3,81kg
Çıkış çözünürlükleri
- PlayStation 4 Pro: 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K (HDR)
- Xbox One X: 720p, 1080p, 4K (HDR)
CPU
- PlayStation 4 Pro: 8 çekirdekli 2.1GHz AMD Jaguar x86-64
- Xbox One X: 8 çekirdekli, 2.3GHz Özel Üretim AMD
GPU
- PlayStation 4 Pro:911MHz, 4.20 TFLOP
- Xbox One X: 1.17GHz, 6 TFLOP
RAM
- PlayStation 4 Pro: 8GB DDR5
- Xbox One X: 12GB DDR5
Dahili Depolama
- PlayStation 4 Pro: 1TB
- Xbox One X: 1TB
Fiziksel Medya
- PlayStation 4 Pro: Blu-ray, DVD
- Xbox One X: 4K Blu-ray, DVD
Girişler
- PlayStation 4 Pro: HDMI 2.0a, S/PDIF, USB 3.0 (x3)
- Xbox One X: HDMI 2.0b, S/PDIF, USB 3.0 (x3), IR blaster
Fiyat
- PlayStation 4 Pro:399 dolar
- Xbox One X: 499 dolar