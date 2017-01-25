PlayStation 4 Pro’nun Rakibi ‘Project Scorpio’ Hangi Özelliklere Sahip Olacak?

PlayStation’ın 4K oyunculuk ve daha gelişmiş VR deneyimi için sunduğu PlayStation 4 Pro’ya rahip olacak olan Microsoft’un Project Scorpio’suna dair detaylar ortaya çıktı.

PlayStation 4 Pro, Sony’nin PS4 deneyiminde daha iyi FPS değeri ve daha verimli sanal gerçeklik sunması için sunulmuş bir ara konsoldu. Bu hamle ile Xbox’ın One S’ini net bir şekilde tokatlayarak piyasanın en iyi ve en performanslı konsolu olarak Türkiye’de bile kısa süre içerisinde stokları tükenen PS4 Pro için bildiğiniz gibi Microsoft kanadından hamle gelecek. Project Scorpio adını alan bu esrarengiz cihazın PS4 Pro’dan daha iyi olması beklenirken sunacağı avantajlar ise şu ana kadar belli değildi. Ancak ortaya çıkan detaylar ile bazı bilgiler duyuldu.

4K oyun desteğini vereceği kesin olan bu yeni konsol, ESRAM olmamasına rağmen oyunlar noktasında tıpkı PS4 ve PS4 Pro farkı olmaması gibi Xbox One, Xbox One S ve Project Scorpio arasında da oyun konusunda farklar olmayacak.

Detaylara göre 6 TFLOP bir ekran kartına sahip olacak olan Scorpio, Xbox One’dan kağıt üzerinde 4.5 kat gibi ciddi bir fark atarak daha güçlü olacak. Ayrıca 4 kat daha fazla bir cache belleğine ve Delta Colour Compression özelliğine sahip olacak olan Scorpio 320GB/s bant genişliği de sunacak.

Ancak dikkatlerden kaçmayan bir detay ise VR deneyimi konusu. Normalde Microsoft’un yayınladığı detaylarda sanal gerçeklik deneyimini akıcı bir şekilde sunacağı söylenen Project Scorpio’nun detaylarından bu VR bölümünün kaldırılması sonucunda Scorpio ile gelmesi ihtimali olan yeni bir sanal gerçeklik gözlüğünün ertelendiği düşüncesini doğurdu.