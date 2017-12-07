Playstation 4 Satışları 70 Milyonu Geçti!

Sony, Playstation 4 cihazlarının 3 Aralık tarihi itibariyle 70.6 milyon satış rakamına ulaştığını duyurdu. Satışların yakın zamanda 100 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Oyun konsolları arasında ağırlıklı bir yere sahip olan Sony Playstation, 4 modeliyle satış rakamlarını artırmaya devam ediyor. Son olarak Haziaran ayında istatistiklerini açıklayan Sony, 60 miyon Playstation 4 sattığını duyurmuştu. Şirket, aradan geçen 5 aylık sürede 10 miyon cihazın satıldığını açıkladı. Bu arada satışların parakende şirketlere olan sevkiyatları kapsamadığı direkt tüketicilere yönelik olanları temsil ettiği belirtildi.

Daha önce 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir açıklama yapan Sony, 67,5 milyon adete ulaştığını duyurmuştu. Teknoloji devi 2016 mali yılı sonunda yaptığı açıklamada ise 20 milyon satış yaptığını belirtmiş ve Nisan 2018'e kadar 18 milyon daha satışın yapılacağını tahmin ettiklerini kaydetmişti. Şirketin 2017 mali satış rakamlarını açıklaması için hala 31 Mart 2018 yılına kadar süre var bu bağlamda Sony'nin mali yılın ikinci yarısında beklenenden fazla yatığı satış, hedefledikleri rakamı geçebileceklerini gösteriyor.

Diğer yandan satışlarının büyük kısmını yüksek ihtimalle Black Firady haftası oluşturuyor. Diğer yandan yaklaşan yılbaşı ve tatil süreci de satışların artması için olumlu bir hava estiriyor. Sony ayrıca bugün PlayStation VR ile ilgili de bir güncelleme yaptı. Şirket, 3 Aralık tarihi itibarıyla PS4 tabanlı sanal gerçeklik cihazının Ekim 2016'da piyasaya sunulmasından bu yana dünya genelinde 2 milyondan fazla sattığını açıkladı. Bu rakamların Haziran ayında verilenin iki katı olduğu belirtildi. Öte yandan VR satışlarının artması için kritik olan oyunlar için de açıklama yapan Sony, şu anda toplam 130 PSVR oyununun mevcut olduğunu söyledi ve ek olarak 2018 yılının sonunda 150 yeni oyuncunun piyasaya çıkmasını planladıklarını kaydetti.