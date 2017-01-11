Karşınızda Bembeyaz PlayStation 4!

Sony, PlayStation 4’ün bembeyaz bir versiyonunu duyurdu!

En popüler oyun konsolu olarak satışlarına devam eden PlayStation 4, yepyeni bir renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Kar beyazı rengi ile dikkat çeken PS4, bu renk uygulamasını şimdilik yeni PS4 olan PS4 Slim ve sadece 500GB modeline uygulayacak.

24 Ocak’ta Avrupa ve Amerika’da, 23 Şubat’ta ise Japonya’da satışa çıkacak olan bu sınırlı sayıdaki beyaz modelin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.

Daha sonra PlayStation 4 Pro modeli hatta PlayStation VR için uygulanır mı bilinmiyor, ancak beyaz rengin de oldukça şık durduğunu belirtmek gerek.