PlayStation 4’te Oynayabileceğiniz En İyi Demolar

Oyun severler bilir, PlayStation oynamanın ayrı bir zevki vardır. Hele bir de farklı oyunlar ile çeşitlenir ise cihazınız, o zaman değmeyin keyfinize. Bu noktada sizler için oynayabileceğiniz en iyi PlayStation 4 demolarına değindik.

Tüm ortamı hazırladınız ve kendinizi sadece PlayStation oynamaya odaklanız. Ancak sorun şu ki sahip olduğunuz sadece bir oyun var. Bu kötü olurdu değil mi? Neyse ki sizin için seçtiğimiz birbirinden iyi demolar mevcut. Gelin PlayStation Store’da sunulan bu havalı oyunlara birlikte göz atalım.

A Way Out

A Way Out, hapishaneden ayrılmaya çalışan iki mahkûmdan birini oynayacağınız tek bir oyun. Oldukça keyifli dakikalar geçireceğinizi düşündüğümüz bu oyunu almak veya yalnızca denemek istiyorsanız bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Yakuza 6

Oyunu hapisten yeni çıkmış yakuza Tojo Klanının eski üyesi Kazuma Kiryu olarak oynuyorsunuz.

Hapiste geçen zamanının ardından Kiryu, üvey kızını görmeye gitmek istiyor fakat işler istediği gibi gitmiyor. Yolda bazı istenmeyen durumlarla karşılaşan karakterin yer aldığı oyunu oynamak istiyorsanız bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Watch Dogs 2

Ubisoft'un 2014 yılında biz oyuncularla buluşturduğu Watch Dogs, yeni ve heyecan verici bir dünyanın kapılarını aralamıştı. Şimdi sizde bu eğlenceli oyunu incelemek veya oynamak istiyorsanız bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Destiny 2

Özellikle gözünüz popüler bir oyun arıyorsa Destiny 2 tam da size göre. Oynarken kendinizi oyunun içinde hissedeceğiniz demoda, ilk oyundan farklı olarak yeni karakterler de eklenmiş. Bu noktada oyunu denemek veya sadece incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

The Evil Within 2

The Evil Within 2 ile hayatta kalmanın korkunç savaşını vereceksiniz. İçerisinde bir miktar korku barındıran oyunu almayı düşünüyorsanız, bu demo muhtemelen karar vermenizi kolaylaştıracaktır. Oyun almak veya yalnızca denemek istiyorsanız bağlantıya tıklayarak demoya erişebilirsiniz.

Injustice 2

Yoksa siz de dövüş oyunu mu arıyorsunuz? Injustice 2 bu konuda kesinlikli başı çeken oyunlardan bir tanesi. Bu bağlamda oyunu oynamak veya almadan önce ‘şöyle bir bakmak’ istiyorsanız bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Birbirinden iyi bu demo oyunlar, detaylı bilgi edinmenize yardımcı olmak bir yana dursun, oyun oynama keyfinizi de pekiştirecektir. Bağlantılara tıklayarak erişebileceğiniz sayfa üzerinden oyunları indirebilir ve oyun hakkındaki yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.