PlayStation 4'ten Yeni Satış Rekoru!

PS4, adım adım Sony'nin en fazla satan oyun konsolu olma yolunda ilerliyor.

Oyun konsolu sektöründe Xbox One ile çekişmede olsa da yılın hemen hemen her döneminde satış adeti bazında rakibini geride bırakmayı başaran PS4, verilere göre yine ciddi oranda satış gerçekleştirmiş durumda.

2016 yılının son çeyreğindeki resmi verileri açıklayan Sony, yılın son üç ayında toplam 2.9 milyon adet PS4 satmayı başarmış. Bir önceki yılın aynı dönemine baktığımızda ise bu rakam 2.3 milyon olarak karşımıza çıkmakta. Ayrıca Sony, 1 Nisan - 31 Mart tarihleri arasında da 20 milyon adet PS4 sevkiyatı yaparak bir önceki yılın 17.7 milyon adet başarısını da geri de bıraktı.

Geçtiğimiz yılında son 3 ayında gerçekleştirdiği 2.9 milyon adet PS4 satışının ardından, dünya genelinde toplamda 60 milyon adet PS4 satıldığını duyuran Sony, en son olarak geçen yıl Mart ayında bu rakamın 57.1 milyon olduğunu açıklamıştı. 60 milyon adet PS4 satışı, Sony'nin bu yılın sonuna kadar görmeyi beklediği bir rakamdı. Bu bağlamda ele aldığımızda PS4, Sony'nin beklentilerini ciddi oranda karşılamış, hatta aşmış diyebiliriz.

PS4'ün elde ettiği bir diğer başarı da, Sony'nin video oyun bölümü olan Game & Network servisinin yıllık bazda yaşadığı %6.3'lük artışla 14.7 milyar dolara ulaşmış oluşu. Tabii bu veriler Sony'nin yüzünü güldürüyor olsa da, PS4'ün koltuğu devraldığı abisi PS3'ü yakalaması için katetmesi gereken biraz daha yol var. PlayStation 3, satışta olduğu süreç boyunca dünya genelinde 80 milyondan fazla satış rakamına ulaşmayı başarmıştı.