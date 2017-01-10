PlayStation 4’ü Atatürk ve Türk Bayrağı İle Süsleyin!

PlayStation 4 için AliExpress üzerinden Mustafa Kemal Atatürk temalı sticker satışı başladı.

Son dönemlerin en popüler oyun konsolu olarak dikkat çeken PlayStation 4’ün yeni versiyonu olan PS4 Slim, tüm PS versiyonlarında olduğu gibi çeşitli çıkartmalar ile özelleştirilebiliniyor.

Skin adı verilen bu tarz çıkartmalar ile PS4 oyun konsolunuzu sevdiğiniz ya da istediğiniz şekilde tasarım değişikliği yapabiliyorsunuz. Bu konuda envai çeşit versiyonları bulunan AliExpress’te Türk Bayrağı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tasarımlı versiyonu da yayınlandı.

Yukarıda görebileceğiniz gibi PS4’ü tamamen al bayrak rengi, beyaz ay ve yıldızın yanı sıra Atatürk silüeti ve imzası bulunacak şekilde kaplayabilir, DualShock 4 kontrolcüsünü de aynı şekilde şanlı Türk Bayrağı ve Atatürk görseli ile donatabilirsiniz.

Türkiye’ye ücretsiz kargo seçeneğiyle 7.05 Dolar’a satın alabileceğiniz bu temayı ve diğer versiyonlarını buradaki bağlantıdan satın alabilirsiniz.