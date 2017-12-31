PS4'ün Ana Sayfasındaki Reklamlar Nasıl Kapatılır?

PS4 kullanıcıları, haberimizde yer verdiğimiz adımları takip ederek sürekli karşımıza çıkan oyun önerilerinden kurtulabilirler.

Eğer evinizde bir PS4’ünüz varsa, muhtemelen pek çok noktadan reklamlar görüyorsunuz. Para vererek satın aldığımız konsolların içerisinde reklam görmekten sıkıldıysanız, bugün bu dertten kurtulabilirsiniz.

Son dönemlerde Destiny 2 için bir anasayfa reklamı çıktı. Normalde satın almak istememenize rağmen her yerde karşınıza çıkarak sinirinizi bozan bu reklamları PS4 üzerinden iptal edebilirsiniz. Konsol içerisindeki önerilen reklamları iptal etmek için;

Ana ekranızda yer alan Settings(Ayarlar) menüsüne gidiniz.

Burada yer alan System(Sistem) bölümüne giriniz.

Açılan sayfadan Automatic Download(Otomatik İndirme) seçeneğine giriniz.

Burada yer alan Featured Content(Öne Çıkan İçerik) seçeneğini iptal ediniz.

Bu adımları yerine getirdikten sonra oyun kütüphane bölümünüze reklamlar gelmeyecek. Binlerce TL vererek satın aldığımız konsollara, yüzlerce TL ödeme yaparak oyun satın alıyoruz. Ardından bu oyunlarda daha fazla içerik açmak için para veriyoruz, buna rağmen oyunlarda reklam oluyor. Bari bu reklamları konsollarda görmeyelim.