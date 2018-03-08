PlayStation 4’ün Beklenen 5.50 Güncellemesi Yayınlandı

PS4 oyuncuları, bugün uzun bir süredir bekledikleri 5.50 güncellemesini aldılar. Yeni güncellemeyle birlikte, özellikle kütüphane arayüzü için bir takım yenilikler yapılıyor.

PlayStation oyuncularının uzun bir süredir beklediği 5.50 güncellemesi yayınlandı. 460MB boyutunda olan güncellemeyle PS4 için pek çok yenilik geliyor. Yeni güncelleme ile birlikte PS4 Pro kullanıcıları için Supersampling modu yayınlandı. Bu mod sayesinde PS4 Pro’yu 2K veya 1080p kalitesinde bir ekranda kullanıyorsanız, oyunun grafik detaylarını daha iyi bir hale getirebiliyorsunuz.

Güncelleme ile birlikte gelen en önemli mod Supersampling modu olsa da, bu modun haricinde kütüphane kısmına da bazı yeni özellikler eklendi. Yeni kütüphane sistemi ile birlikte, satın alınan dijital oyunları düzenli bir şekilde görebiliyoruz. Bu listede yer alan oyunları öncelikli olarak görüntüleyebiliyor veya istediğimiz oyunları saklayabiliyoruz. Kütüphanesi iyiden iyiye çöpe dönmeye başlayan insanlar için hayat kurtarıcı bir özellik gibi gözüküyor.

Sony, güncellemeyle kullanıcıları kısmen de olsa memnun etmiş gibi gözükse de, bazı kilit özelliklerin olmadığını görüyoruz. PlayStation topluluğunun çok istediği özelliklerden PSN kullanıcı adı değiştirme özelliği konusunda hala bir açıklama yapılmadı. Sony, bu güncelleme ile bu özelliği sunmamış olsa da, yapılan açıklamalara göre 2018’in içinde bu özellik kullanıcılara sunulacak.

Bu arada hatırlatalım, güncellemeyi yapmazsanız konsolunuzda bulunan çevrimiçi servislere ulaşamıyorsunuz. Sony, bu hamlesiyle sizleri güncellemeyi yapmaya zorluyor.