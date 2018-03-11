Playstation 4'ün Ebeveyn Kontrolü Özelliği Nasıl Kullanılır?

Playstation 4 için beklenen güncelleme yayınlandı. Güncellemeyle gelen ebeveyn kontrolü özelliği nasıl kullanılır, anlattık.

Playstation 4'ün beklenen güncellemesi v5.50 yayınlandı. Yeni güncelleme ile Playstation 4'e, ebeveyn kontrolü özelliği eklendi. Bu demek oluyor ki, aileler çocuklarının oynadığı oyunlara ve izlediği filmlere çeşitli kısıtlamalar getirebilecek. Hem içerik kısıtlaması, hem de günlük saat kısıtlaması gibi özelliklere sahip olan bu güncellemeyi nasıl kullanabilirsiniz, anlattık.

Öncelikle, sistemin "Aile Yöneticisi" olmanız için Playstation ID adlı hesaba sahip olmanız gerekiyor. Playstation 4'te bu özelliği ayarlamak için izlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde:

Ayarlar > Ebeveyn Kontrolleri > Aile Yönetimi

Muhtemelen şifre isteyen bir ekranla karşılaşacaksınız, ilk defa giriliyorsa "0000" yazarak ilerleyin.

Ardından Playstation ID'nizin bağlı olduğu PSN hesabına giriş yapın.

Ardından "Şimdi ayarla." butonuna tıklayarak PSN e-postanızı doğrulayın ve ailenize ekleyeceğiniz kullanıcıları seçin.

Çocuğunuzun adını ve doğum tarihini girdikten sonra işlemi tamamlayın.

Bu adımları gerçekleştirdikten sonra yapabilecekleriniz şu şekilde:

Oyunların yaş aralığına karar verebilirsiniz: Seviye 1'den (3 yaşa kadar), seviye 11'e (17 yaş ve üstü) kadar farklı yaş seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Seviye 1'den (3 yaşa kadar), seviye 11'e (17 yaş ve üstü) kadar farklı yaş seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Blu-ray ve DVD'lerin yaş aralığına karar verebilirsiniz: Aynı oyunlardaki gibi çeşitli yaş kısıtlamalarına sahip Blu-ray ve DVD içeriklerinin gösterimini kısıtlayabilirsiniz.

Aynı oyunlardaki gibi çeşitli yaş kısıtlamalarına sahip Blu-ray ve DVD içeriklerinin gösterimini kısıtlayabilirsiniz. Playstation VR kullanımını engelleyebilirsiniz

İnternet tarayıcılarına erişimi kısıtlayabilirsiniz

Çok oyunculu oyunlarda çocuğunuzun başkalarıyla iletişim kurmasını da engelleyebileceğiniz yeni sistemde, çevrimiçi içeriklere de yaş sınırlaması getirebiliyorsunuz. Bunun dışında, aylık harcama limiti koyarak sürprizlerle dolu bir kredi kartı ekstresinden de kurtulabilirsiniz.

Zaman kısıtlaması getirmek istediğiniz takdirde, süre bittiğinde ne olacağına da karar verebiliyorsunuz. Her 5 dakikada bir "Süren bitti." şeklinde bir mesaj gösterebileceğiniz gibi, süre bittiğinde direkt olarak sistemden çıkmasını da sağlayabiliyorsunuz. Tabii bunu yaparken kısa bir uyarı süreci oluyor, çocuğunuzun arkadaşlarına veda etmesi veya oyunu kaydetmesi için.

Playstation 4 için yapılan bu güncellemeyi nasıl buldunuz? Ailelerin çocuklarına bu şekilde kısıtlama uygulamasını doğru buluyor musunuz?