Aşırı ısınma, oyun konsolunuz için çoğu zaman can sıkıcı olabilir. Bu sorundan kurtulmak için kullanabileceğiniz birkaç yöntemden bahsettik.

Playstation 4 sahibiyseniz ve aşırı ısınma probleminden şikayetçiyseniz, birazdan anlatacağımız yöntemler bu sorundan büyük oranda kurtulmanıza yardımcı olabilir. Aşırı ısınma, oyun zevkinizi azaltacağı gibi oyun konsolunuza da zarar vermesi muhtemel bir sorundur. İşte bu durumdan kurtulmanın yolları:

Oda Sıcaklığı ve Anlık Isınmalar

Bazen konsolunuz aniden ısınabilir. Bu tip durumlarda konsolunuzu korumak için onu kapatın ve normal sıcaklığına gelmesini bekleyin. Beklerken de kendinize bi' çay koyun :) Sürekli bu sorunu yaşıyorsanız, birazdan anlatacağımız yöntemler size yardımcı olabilir.

PS4'ünüzün aşırı ısınma probleminin sebeplerinden biri de, bulunduğunuz odanın çok sıcak olması olabilir. İyi bir oyun deneyimi için ortamınızı uygun bir sıcaklığa getirmenizi tavsiye ederiz.

Şöyle Bir Şey Size Yardımcı Olabilir

Herhangi bir oyun konsolu veya bilgisayara sahipseniz, bunun gibi bir sıkıştırılmış hava ile tozlanmış kısımları temizleyebilirsiniz. PS4'ünüzün ısınma probleminin en büyük sebebi bu tozlar olabilir. Tozlanmış fanlarınızı temizlemek için şu adımları takip edebilirsiniz:

Playstation 4'ün elektrik bağlantısını tamamen kesin ve rahat çalışabilmek için düz bir zemin bulun. Sıkıştırılmış hava spreyinizi alın, PS4'ünüzün üzerindeki açık bölgelerde hafifçe gezdirin. Aynı şekilde USB portlarını temizleyin. Bağlantı portlarını da sprey ile temizleyin. Yeterli olduğunu hissettiğinizde, PS4'ünüzü mikrofiber bez ile temizleyin.

Tüm bunları yaptıktan sonra konsolunuzu yeniden fişe takın ve ısınma sorununun devam edip etmediğini kontrol edin. Playstation'ınız daha detaylı bir temizlik istiyorsa, bu konuda bir bilene danışmanız en doğrusu olacaktır.

Sistem Güncellemelerini Kontrol Edin

Konsolunuzun Wi-Fi ağına bağlı olduğuna emin olduktan sonra ayarlar kısmından sistem güncellemelerini kontrol edin. Eğer herhangi bir güncelleme varsa yükleyin.

Oyun Güncellemelerini Kontrol Edin

Isınma sorununun başka bir sebebi de, oynadığınız oyunun optimizasyonuyla alakalı olabilir. Eğer oyundan kaynaklı bir sorun varsa, güncellemeyle çözülmüş olabilir. Oyunlarınızın güncellemelerini kontrol edin ve varsa yükleyin.

Playstation'ınızda Yer Açın

Isınma sorununun bir diğer sebebi, PS4'ünüzün hafızasının maksimum kapasiteye ulaşmış olması olabilir. Bu durumda performans sorunları yaşayabilirsiniz. Harici harddisk alarak veya sabit diskinizden kullanmadığınız verileri silerek bu sorunu çözebilirsiniz.