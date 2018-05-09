PlayStation 4, Xbox One'a Satışlarda Fark Atıyor

EA'nın yaptığı yeni duyuruya göre PlayStation 4, 2017'nin sonuna kadar Microsoft Xbox One'dan 2.5 kat daha fazla konsol sattı.

Dün gece konferansta konuşan EA Games'ın CEO'su Andrew Wilson, 2017 sonunda 103 milyona ulaşan 'Microsoft ve Sony'nin mevcut nesil konsollarının satışından' bahsetti. Bu durum, Sony'nin 2017'nin sonuna kadar 73,6 milyon adet konsol ve Xbox One'ın da 29.4 milyon adet konsol satılmasından kaynaklanıyor.

Bazı acımasız satış karşılaştırmalarına rağmen Xbox One'ın satış problemleri bölgesel bazda değişebiliyor. Xbox One, Japon piyasasında çok satılmamasına rağmen bazı verilere göre Amerika'da en çok satılan konsol olma özelliğine sahip. Ancak Microsoft, 2015'ten bu yana kullanıcılarının büyük bir kısmını kaybetti.

Sony, Xbox One'a satış rakamlarında fark attığı için oyun yapımcılarının da daha fazla ilgisini çekiyor. Xbox One'ın 30 milyona yakın kullanıcısı olmasına rağmen Sony'nin 3 katından fazla kullanıcısı var. Bu yüzden oyun geliştiricilerinin, genellikle Sony'i tercih etmesi gayet doğal.