PlayStation 5 Bu Sene İçerisinde Piyasaya Çıkabilir

Sony tarafından enteresan dedikodular gelmeye devam ediyor. Buna göre bu yıl içerisinde PS5'in piyasaya çıkacağına dair haberler ulaştı.

Son diyeceğimi başta söylemek istiyorum: Bence bu dedikodunun gerçek olma olasılığı milyonda bir bile değil. Özellikle Sony'nin bu sene için hali hazırda 3 tane AAA seviyesinde; God of War, Detroit: Become Human ve Spider-Man gibi canavar gibi exclusive'lerini PS4 için hazırlarken yaratılan bu 'hype' bölünsün istemeyecektir.

Bununla birlikte gelen dedikodu Sony cephesinin AMD yonga setiyle bir PS5 hazırlamakta olduğunu söylüyor. Özellikle cihazın VR ile ilgili oyun geliştirmeye daha uygun bir mimari üzerinden geliştirildiğini belirtiyorlar. Bildiğiniz gibi PS VR her ne kadar güzel bir gelişim olsa da çağın biraz gerisinde kaldığını da itiraf etmek gerek.

Dediğim gibi; açıkçası PS5'in değil bu sene gelmesi, 2020'ye kadar adının dahi geçmeyeceğini düşünüyorum Sony tarafından. Tabi bizim bilmediğimiz nice hesaplar dönüyor arka planda; kim bilir? Belki de Sony bir sürprize hazırlanıyordur?