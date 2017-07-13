PlayStation 5'in Çıkış Tarihiyle İlgili Önemli Açıklama!

Sony'nin yeni oyun konsolunun ne zaman çıkacağı büyük merak konusu oldu. Ünlü analist Michael Patcher'a göre yeni konsolun çıkışı 2020'ye sarkabilir.

PlayStation’ın yeni konsolunun ne zaman çıkacağı iyiden iyiye konuşulmaya başladı. En son PlayStation 4 Pro’yu çıkararak PS4 oyunlarında daha yüksek FPS değerleri elde edilmesini sağlayan Sony, yeni konsolunu kesin olarak çıkaracak. Kısa süre önce Sony Interactive Entertainment America ve Worldwide Studios Şefi Shawn Layden’in PS5 için yaptığı açıklamadaki “günün birinde çıkacak” yorumu, cihazın çıkacağını ama önümüzdeki senelerde olmayacağına işaret etmişti.

Bu yorumla beraber daha önce yaptığı doğru tahminlerle tanınan başarılı analist Michael Patcher’dan yorum geldi. Sony’nin 4K TV’lerin yaygınlaşmasını beklediğini belirten Patcher, 4K TV pazarının ABD’de yüzde 50, dünya genelinde ise yüzde 35’e ulaşması gerektiğini belirtti. Bu oranların 2019’da oluşmasını öngören analist, PS5’in piyasaya sürülmesinin 2020 yılını bulabileceğini düşünüyor.

Patcher, Sony’nin PS4 Pro’yla geriye dönük uyumluluğu güvence altına aldığını, PS5 çıktığında PS4 Pro’da çalışan tüm oyunları destekleyeceğini belirtti. Bu sayede PS5 konsolu çıkar çıkmaz alan kullanıcılar, kendilerini boşlukta hissetmeyecekler.

Peki sizce PS5 2020’ye kadar bekletilir mi yoksa daha önce bir tarihte çıkabilir mi?