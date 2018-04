Sony’nin yeni oyun konsolu PS5’in çıkış tarihi konuşuluyor. Yayınlanan bir raporda konsolun 2018’de çıkacağı açıklanmıştı, ancak bulgular bu konsolun bu sene çıkmasını hemen hemen imkansız kılıyor.

PS4 Pro, Xbox One X gibi konsollar için ara yükseltme dönemindeyiz. 2013’te çıkan PS4’ün üzerinden 5 yıllık bir süreç geçti. Haliyle yeni konsolun ne zaman çıkacağı konusunda söylentiler gelmeye başladı. Şirket, şu anda yeni konsol için çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların ne zaman tamamlanıp seri üretime hazır olacağı en büyük merak konusu.

PS5 Ne Zaman Çıkacak?

Herkesin merak ettiği asıl konu bu. Kısa süre önce yayınlanan bir rapor, PS4’ün 2018’de çıkacağı gibi söylentiler oluşmasını sağladı. Ancak gerçekçi olmak gerekirse böyle bir ihtimal pek mümkün değil. Hem Sony, hem de diğer oyun şirketlerinin yeni bir konsol için hazırlıkları bulunmuyor. Bu da konsolun bu sene çıkma ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Yeni konsolun 2018’de çıkmasa da bir ihtimal 2019’da çıkma ihtimali bulunuyor. Konsolların tarihçesine baktığımızda PS3, 2006 yılında çıkmıştı. Aradan geçen 7 yılın ardından 2013’te ise PS4 çıktı. PS5’in de bu orantıda 2019 veya 2020’de çıkacağını öngörebiliriz. Sony konsolu erkenden çıkarırsa, en büyük rakibi Microsoft’a karşı da üstünlük elde etmiş olacak. Microsoft, Xbox One X konsolunu kısa süre önce çıkardığı için PS5’e anında cevap veremeyecektir. Bu da Sony'nin kullanıcılarını arttırabileceği anlamına geliyor.

Sony konsolunu 2019’da çıkarırsa, zaten üstün olduğu sektörü daha iyi yerlere getirebilir. Eğer 2019’da bir konsol göreceksek, muhtemelen bunun bilgisini E3 2018’de alacağız. Konsolun duyurusu yapılmasa dahi Sony’nin geliştirdiği oyunlar bunu bize gösterecektir.

Çıkış Oyunu “The Last of Us: Part 2”

PS5’in 2019’da çıkmasını sağlayacak hazırlıklar önceden başlamış olabilir. Halihazırda geliştirme aşamasında olan The Last of Us: Part 2 oyunu için çıkış oyunları arasında en iddialı olanı diyebiliriz. The Last of Us’la birlikte GTA 6’nın da PS5’in çıkış oyunu olması bekleniyor, ancak 2019’da yeni bir konsol görürsek muhtemelen Rockstar Games’in oyununu göremeyebiliriz.

Satışlar Düşüşte

Sony, PS4’ü olabildiğince sömürmeye çalışsa dahi konsol satışları son dönemde düşüşe geçti. Piyasa doygunluğuna ulaşan şirketin yeniden konsol satabilmek için yeni bir ürün çıkarması gerekiyor. Bu sebeple önümüzdeki senenin sonlarına doğru yeni bir konsolun piyasaya çıktığını görebiliriz.