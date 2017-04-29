PlayStation 5 Önümüzdeki Yıl Gelebilir!

Sony, Microsoft'un Scorpio hamlesine PS5 ile cevap vermeye hazırlanıyor olabilir.

Sony ve Microsoft, yıllardır oyun konsolu sektöründe zirve yarışındalar ve bu yarışta Sony'nin genel olarak çoğu zaman bir adım önde olduğunu söylersek yanlış olmaz. İşte bu durumu değiştirmek için sonunda radikal bir adım atarak yeni bir oyun konsolu ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Microsoft, bu bağlamda Project Scorpio'yu duyurmuş ve konsolun önemli detayları kısa süre önce gün yüzüne çıkmıştı.

Hali hazırda Scorpio gümbür gümbür gelirken Sony cephesi ise Slim ve Pro gibi versiyonlarla PS4'ünü güncellemeyi tercih etti. Fakat sektörün içinde olan analistlere göre Sony, gelip gelmeyeceği tartışma konusu olan PlayStation 5'i önümüzdeki yıl görücüye çıkarabilir.

Microsoft'un Scorpio'sunun özelliklerine baktığımız zaman, PS4'ü rakip bir cihaz olarak ele almamız pek mümkün değil. İşte bu konuda somut adımlar atmayı düşünen Sony, daha önce planlamasında olmayan (ya da dışarıya sızdırılmayacak şekilde iyi saklanmış) PS5 atağı için düğmeye basmış durumda. Gelecek yeni oyun konsolunun Scorpio ile kafa kafaya oynayacak özellikler ile karşımıza çıkacağı söylenmekte.

Project Scorpio, bildiğiniz gibi 'gelmiş geçmiş en güçlü oyun konsolu' ünvanının sahibi olacak. Üstelik donanımsal özellikler olarak PC ile benzerlik gösteriyor oluşu, konsol yerine PC'yi tercih eden belli bir kullanıcı kitlesini de kendine çekebilir. Bu da Sony'nin pek işine gelmeyecektir. Bu nedenle analistler, Sony'nin hem özellik hem de fiyat olarak Scorpio'nun bir tık üstüne çıkabilecek bir cihaz ile karşımıza çıkmaya hazırlandığı görüşündeler. Şu an için PS5'e dair Sony cephesinden bir ses yok, fakat yine analistlere göre firma, yeni nesil oyun konsolunu 2018 yılının son aylarına doğru çıkarmayı planlamakta.

