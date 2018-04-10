Son zamanlarda ortaya çıkan bir söylenti, kullanıcılara PlayStation 5'in 2018 yılında çıkabileceği yönündeydi. Ancak PlayStation 5 muhtemelen daha uzak bir tarihte çıkacak.

PlayStation 4 ve Xbox One'ın piyasaya sürülmesinden bu yana yaklaşık beş yıl geçti. Bu da yeni nesil konsollar için para biriktirmeye ne zaman başlamak zorunda kalacaklarını bilmek isteyen konsol oyunu hayranları arasında çok fazla heyecan yarattı.

Geçtiğimiz ay boyunca, açıklama yapan birçok oyun geliştiricisi konsolun bu sene çıkabileceği yönündeki dedikoduları reddediyor. Bu geliştiricilerden olan iki kişi, Sony’nin yeni konsolu için planlarına aşina olduklarını söyledi. Geliştiriciler, bir sonraki PlayStation'ın 2018'de piyasaya sürülmesinin mümkün olmadığını ancak bu planların her zaman değiştiğini açıkça belirtmekle birlikte, tam çıkış tarihini söylemeyeceklerini de eklediler.

Açıklama yapan geliştiricilerden birçok oyun geliştiricisi ise, bu duruma dair herhangi bir bilgi duymadıklarını söylüyor. Sony'nin birinci parti stüdyolarındaki çalışanlar bile, PlayStation 5'in varlığı hakkında bilgi veremediklerini söylüyor.

Özetle, PlayStation 5'in hem birinci hem de üçüncü taraf şirketlerin dolaşan dedikodular hakkında bilgileri var, ancak konsolun yakında çıkmayacağına dair deliller çıkacağına dair delillerden daha gerçekçi görünüyor. Peki, sizin fikriniz ne, PS 5 ne zaman çıkabilir?