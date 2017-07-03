PlayStation 5, Yepyeni Özelliklere Sahip bir Konsol Olacak

PlayStation 4 Pro ve Xbox One X gibi konsollar kendi nesillerinin geliştirilmiş halleri olan cihazlardı. Bu da bizi haliyle ürküttü, her yıl yeni konsol mu gelecek?

Playstation 4 Pro çıktığı anda herkesin kafasında oluşan büyük soru işareti şuydu: "Her yıl yeni konsol mu çıkacak?"

2017 E3 fuarında Sony Interactive Entertainment America ve Worldwide Studios Şefi Shawn Layden, Golem ile röportajında bu hassas konuya şöyle değindi:

Golem: Sadece PS4 Pro'da çalışabilecek, ancak PS4'de çalışmayacak ilk oyun ne zaman çıkacak?

Shawn Layden: Böyle birşey asla olmayacak!

Golem: PS4 Pro ile yapılan, birkaç senede bir tamamen yeni nesil bir konsol üretmek yerine, akıllı telefonlardaki gibi küçük donanımsal değişikleri içeren yeni bir ticari yaklaşım mı?

Shawn Layden: PS4 Pro, bir konsolun bulunduğu devir içerisinde bir ilk olarak bir takım yenilikler getirmiştir. Pro'nun amacı, 4K çözünürlük ve HMD (Playstation VR) gibi avantajları, bunları isteyen ve bunlardan istifade edebilecek kullanıcılara sunmaktı. Bu özelliklere daha stabil fps oranları ile daha büyük bir sabit belleği ekledik. Ancak bu, eski PS4 sahiplerinin dezavantajlı oldukları anlamına gelmiyor. Bundan sonra da oyunlarımızın tümü standart PS4'de çalışmaya devam edecek, Pro ise bunu biraz daha iyi yapacak.

Golem: Bu demek oluyor ki, tarihi her ne kadar bilinmese de, bundan böyle gerçek bir PS5'e geçiş yapacağınız?

Shawn Layden: Evet. Bu günün birinde olacak.

Röportajdan da anlaşılacağı üzere PlayStation 5 çıkış tarihi hakkında bir bilgi verilmedi ancak resmi olarak bir gün çıkacağını duyurmuş oldu. Tahminimizce 2019 civarını bulacaktır.