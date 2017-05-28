PlayStation 5 Yolda: Ancak Xbox Scorpio'ya Rakip Olmayacak!

Sony, Microsoft’un Xbox Scorpio atağına yanıt vermek istemiyor. Analistlere göre iki konsol arasında Sony’nin ezici üstünlüğü gibi sebeplerden dolayı net bir rekabet olmayacak.

PlayStation konsollarının üreticisi Sony bu kulvarda en yakın rakibi Microsoft’a, satışlar bazında büyük bir fark atmış durumda. Microsoft ise Xbox Scorpio projesiyle Sony’nin kitlesinden pay kapmaya çalışacak.

Çevrim içi konsol oyunlarının gittikçe yaygınlaşmasıyla, insanlar arkadaşlarının sahip olduğu sistemlerin aynısını satın almak istiyorlar. Dolayısıyla pazara kim hakim olursa, kullanımını sürekli arttırmayı garanti haline getiriyor. Bir Xbox One'ın özellikle bu konuda, PS4 oyuncularını PS5 almaktan caydırması oldukça zor gözüküyor.

Scorpio’nun PS4 ile yarışmak için piyasaya sürüleceği ve aslında 2014 yılında çıkan Xbox One’nın biraz daha iyileştirilmiş hali olacağı söyleniyor.

Kısacası Microsoft, gelecek nesilleri kendine çekmeye çalışacak yenilikleri arıyor. Diğer yandan Sony, zaten ele geçirdiği hatırı sayılır kitleye, olması gerektiği gibi düzenli güncellemeler ve periyodik olarak yenilenen konsollar sunuyor. Ayrıca PS5, böyle bir ortamda Sony’nin yükselişini uzun süre perçinleyebilir.

Analistlerin söylediklerinden yola çıkarak Microsoft’un büyük bir mucizeye ihtiyacı olduğunu öngörebiliyoruz. Bu çekişmeli ortamdan en avantajlı ayrılacak kesim elbette oyuncular olacaktır. Bakalım önümüzdeki süreç bizlere neler getirecek.