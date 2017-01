PlayStation Onlarca Oyunu Çeşitli İndirimlerle 60TL’den Daha Ucuza Satıyor!

PlayStation, geçtiğimiz günlerde sonlandırdığı indirimlerin ardından şimdi de 89 ayrı oyunu 60TL’den daha ucuza gelecek şekilde yeni bir indirim dönemini başlattı.

Far Cry 4, The Evil Within, Sniper Elite 3 ve Dark Souls 2 gibi birçok oyunda farklı indirimler uygulayan PlayStation, geçtiğimiz günlerdeki %60’a varan indirim döneminin ardından bu sefer de onlarca oyunu 60TL’den daha ucuz fiyatlarla satıyor.

15TL’den 59TL’ye kadar değişen fiyatlara sahip olan onlarca oyundan dikkatimizi çekenleri aşağıdan görebilir, buradaki bağlantıdan da söz konusu indirimlere göz atabilirsiniz.

PlayStation’da 60TL’den Daha Ucuza Satılan Oyunlar

Amnesia Collection: 59TL

Assassin's Creed Syndicate: 59TL

Call of Duty Advanced Warfare Gold Edition: 59.99TL

Carmageddon Max Damage: 41.15TL (Plus)

Watch Dogs: 37.10TL (Plus)

Watch Dogs Complete Edition: 44.10TL (Plus)

DUCATI 90th Anniversary: 41.15TL (Plus)

Thief: 14.99TL

Battleborn: 29.99TL

Batman Arkham Knight Premium Edition: 59TL

Call of Duty Ghosts Gold Edition: 59.99TL

Dishonored Definitive Edition: 47.10TL (Plus)

God of War III Remastered: 28,59TL (Plus)

Dark Souls II Scholar of the First Sin: 49TL

Sniper Elite III Ultimate Edition: 49TL

Devil May Cry Definitive Edition: 38.99TL

Evolve: 29.99TL

The Evil Within: 38.99TL

Far Cry 4: 49TL

Assassin’s Creed Unity: 49TL

Heavy Rain: 30,09TL (Plus)

Heacy Rain & Beyond Two Souls: 47.10TL (Plus)

Killzone Shadow Fall: 37.10TL

Assassin’s Creed IV Black Flag: 38.99TL

Wolfenstein: The New Order: 38.99TL

Infamous Second Son: 33.09TL (Plus)

Sleeping Dogs Definitive Edition: 14.99TL