PlayStation Onlarca Oyunu Çeşitli İndirimlerle 60TL’den Daha Ucuza Satıyor!

Far Cry 4, The Evil Within, Sniper Elite 3 ve Dark Souls 2 gibi birçok oyunda farklı indirimler uygulayan PlayStation, geçtiğimiz günlerdeki %60’a varan indirim döneminin ardından bu sefer de onlarca oyunu 60TL’den daha ucuz fiyatlarla satıyor.
15TL’den 59TL’ye kadar değişen fiyatlara sahip olan onlarca oyundan dikkatimizi çekenleri aşağıdan görebilir, buradaki bağlantıdan da söz konusu indirimlere göz atabilirsiniz.
PlayStation’da 60TL’den Daha Ucuza Satılan Oyunlar
Amnesia Collection: 59TL
Assassin's Creed Syndicate: 59TL
Call of Duty Advanced Warfare Gold Edition: 59.99TL
Carmageddon Max Damage: 41.15TL (Plus)
Watch Dogs: 37.10TL (Plus)
Watch Dogs Complete Edition: 44.10TL (Plus)
DUCATI 90th Anniversary: 41.15TL (Plus)
Thief: 14.99TL
Battleborn: 29.99TL
Batman Arkham Knight Premium Edition: 59TL
Call of Duty Ghosts Gold Edition: 59.99TL
Dishonored Definitive Edition: 47.10TL (Plus)
God of War III Remastered: 28,59TL (Plus)
Dark Souls II Scholar of the First Sin: 49TL
Sniper Elite III Ultimate Edition: 49TL
Devil May Cry Definitive Edition: 38.99TL
Evolve: 29.99TL
The Evil Within: 38.99TL
Far Cry 4: 49TL
Assassin’s Creed Unity: 49TL
Heavy Rain: 30,09TL (Plus)
Heacy Rain & Beyond Two Souls: 47.10TL (Plus)
Killzone Shadow Fall: 37.10TL
Assassin’s Creed IV Black Flag: 38.99TL
Wolfenstein: The New Order: 38.99TL
Infamous Second Son: 33.09TL (Plus)
Sleeping Dogs Definitive Edition: 14.99TL
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