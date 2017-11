PlayStation, Black Friday İndirimlerini Yayınladı!

Sony ve PlayStation, aralarında yüzlerce oyun ve PlayStation Plus üyeliğinin de bulunduğu Black Friday indirimlerini duyurdu.

PlayStation kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir haberimiz var. Dünyanın en çok satan oyun konsolu PlayStation’un çevrimiçi oyun mağazası PlayStation Plus, Black Friday indirimlerine başladı. Normalde Kasım ayının 4. haftasında Perşembe gününde ortaya çıkan indirimler, bu sene beklenenden çok daha erken geldi.

PlayStation, Black Friday şerefine PlayStation Plus’un 1 yıllık üyeliğini indirimli hale getirdi. Kampanyayla birlikte ülkemizde normal fiyatı 179,99 TL olan 1 yıllık PS Plus üyeliği yüzde 25 indirimle 134,99 TL’ye indi. Bu indirimi konsolunuzda bulunan PS Store’dan veya telefon, bilgisayar gibi internet erişiminin bulunduğu herhangi bir noktadan görebilirsiniz. Ayrıca, bu kampanyadan hemen yararlanmak istiyorsanız buraya tıklayarak PlayStation Store’a gidebilirsiniz.

Black Friday’den PS4 Oyunları da Nasibini Aldı

Eğer PlayStation Plus üyeliğiniz yoksa üzülmeyin. Black Friday’de Plus üyeliğinizin olmamasına rağmen oyunlarda %40’a varan indirimler sizleri bekliyor. Sony’nin bu indirimi yapmış olmasına rağmen esas indirimlerin PlayStation Plus üyelerine yaptığını söyleyebiliriz. PS Plus üyeleri, bazı kampanyalı oyunlarda %70’e varan indirimlerin tanıdı çıkartabiliyorlar.

PlayStation Store üzerindeki Black Friday indirimlerine buradan ulaşabilirsiniz.