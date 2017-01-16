PlayStation’dan Oyuncuları Şok Eden, PS4 Tarihinin En Kötü Oyun Tanıtım Videosu!

PlayStation’ın geçtiğimiz günlerde Life of Black Tiger isimli oyun için yayınladığı tanıtım videosu, oyuncuları tam anlamıyla şok etti.

Sony’nin resmi PlayStation YouTube kanalından geçtiğimiz günlerde Life of Black Tiger isimli oyun için bir tanıtım videosu yayınlandı. Life of Black Tiger - Preview Trailer | PS4 ismiyle paylaşılan videoyu izleyen oyuncular ise baştan sona büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar (beğenmeme -dislike- sayısından anlaşılıyor zaten). Bunu yaşamalarına hak vermemek elde değil, zira PS2 için bile kabul edilemeyecek basitlikte bir kurguyla hazırlandığı net olarak görülüyor.

Daha önce mobil platformlar için yayınlanan oyun, 1Games (oyunun yaratıcısı) tarafından PS4 platformuna da getirildi ve bir de tanıtım videosu hazırlandı. Oyunun ne kadar başarısız bir grafiğe, insanı irite eden müzik seçimine ve düşük FPS oranına sahip olduğunu görmek için aşağıdaki videoyu izlemeniz yeterli olacak.