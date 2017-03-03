PlayStation'dan Rakibi Nitendo'ya Övgü Dolu Tweet

Nintendo Switch'in bugünkü duyurusundan hemen önce paylaşım yapan Sony PlayStation, Nintendo Switch'i sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Oyun konsolları dediğimizde akla gelen ilk markalardan Sony PlayStation, sosyal medyada özellikle sıkça en büyük rakibi Microsoft Xbox ile girdiği atışmalarla gündeme geliyor ve her iki marka da birbirinden daha iyi olduğunu kanıtlamak için çaba gösteriyor. Öte yandan sektöre bir dönem damgasını vurmuş Nintendo, kimseyle küsmeden yeni konsolu Nintendo Switch'i satışa sunmak üzere.

Bu konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan PlayStation, Nintendo'yu etiketleyerek özellikle PSP ve PS Vita platformlarına rakip olacak Nintendo Switch konsolu için iyi dileklerini dile getirirken "Bugün Nintendo için büyük gün! Tebrikler, oynamak için sabırsızlanıyoruz!" yazılı bir tweet paylaştı.

Daha Xbox oyun konsolu rekabetine dahil olmadan en büyük iki rakip olarak gördüğümüz Nintendo ve Sony, yıllar geçmesine rağmen rekabetinin yanı sıra dostluğunu da sürdürüyor. Tabii Nintendo'nun pazar hakimiyetine baktığımızda özellikle üst düzey konsollar tarafında iki şirketin pek de rakip olduğu söylenemez.