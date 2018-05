PlayStation E3 2018 Etkinliği 11 Haziran'da Sinemalarda!

Bir çok oyuncuyu televizyon ekranına aşık ettiren PlayStation, heyecan yaratan E3 2018 öncesi sevenlerini sinema salonlarında topluyor.

PlayStation yaratıcısı Sony, sinema salonlarında PlayStation E3 etkinliğini bir kez daha gösterime sunuyor. Teknoloji devi, PlayStation E3 deneyimini 11 Haziran’da ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Arjantin ve Şili ülkelerinde belirli sinemalarda oyunculara sunacağını duyurdu.

Bildiğiniz üzere Sony daha önce; Death Stranding, The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima ve Marvel's Spider-Man gibi bir kaç oyunu duyurmuştu. Bu etkinliğin ise oyunculara daha çok sinematik bir deneyim yaşatmak amacıyla yapıldığını söyleyebiliriz. Zaten biliyoruz diyerek gitmemek de elinizde elbet fakat Sony’nin nasıl bir sürpriz yapacağını bilemeyiz.

Yurt dışında yaşayanlar için söyleyelim, biletler 5 Haziran itibariyle ücretsiz olarak verilecek. Bu noktada biletlerin stoklarla sınırlı olacağını da belirtmekte fayda var. Sinemaya gidemediği için üzülen bizler için ise içeriği online izleme imkanı sunulabilir.