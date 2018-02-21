Playstation Hesabınıza Artık İnternetten Erişebileceksiniz

Sony, Playstation profillerini internete açtı. Henüz pek bir şey yapılamayan sitede, yapabileceğiniz en eğlenceli şey başarılarınızı paylaşmak olabilir.

Playstation web sitesine gelen yeni özellik sayesinde, Playstation profillerine herhangi bir internet tarayıcısı üzerinden erişebilme imkanı sunuldu. Playstation web sitesine girdiğinizde, sağ üst köşede bulunan "My Playstation" adlı kısma girerek profilinize erişebilirsiniz. Ülkemizden de erişilebilen My Playstation, oyuncuların ilgisini ne derece çeker bilinmez fakat profilinizde değişiklikler yapmak için PS4 veya mobil uygulamaya erişiminiz bulunmadığında farklı bir alternatif olarak kullanabilirsiniz.

Aynı Facebook profil sayfasına benzeyen My Playstation, henüz çok detaylı bir deneyim sunamıyor. Profil fotoğrafınız, trophy (başarı) koleksiyonlarınız, ve arkadaş listeniz gibi basit şeyleri gösterebilen sitede, başarılarınızı arkadaşlarınızla kıyaslama imkanı da sunuluyor. Xbox.com ile kıyaslandığında "boş" olarak nitelendirebileceğimiz My Playstation, minimalist tasarımıyla dikkat çekiyor.

Sitenin bazı küçük eksikliklerine değinmekte fayda var. Kapak fotoğrafınızı değiştirme imkanı vermeyen site, PS4'ünüzde kullandığınız fotoğrafı otomatik olarak aktarıyor. Varsayılan görseli değiştirmeyen kullanıcılar, mavi bir kapak ile karşı karşıya kalıyor. Profil düzenleme kısmında ise bazı değişiklikleri kaydetmede sorun yaşatan "My Playstation", yakın zamanda güncellemelerle daha iyi bir hâle gelecektir.