PlayStation İtalya, Nintendo Switch'i Bakın Nasıl Trolledi!

Tüm firmalar, Nintendo'nun çıkışını kutlarken, PlayStation'ın İtalya ekibi Nintendo'yu trolledi!

Bildiğiniz gibi, Nintendo Switch dün itibariyle resmi çıkışını yaptı. Çoğu ülkede satışa sunulan Switch, diğer oyun firmalarından da tebrik mesajları almıştı.

Fakat PlayStation'ın İtalya'daki yerel kolu, duruma biraz mizah getirmek istedi ve farklı değerlendirdi. Yukarıda gördüğünüz gönderideki renkler ilginizi çekmiş olmalı. Evet, soldaki kırmızı arkafonlu görsel sanki Nintendo Switch görseli gibi... Fakat üzerinde farklı bir şey yazıyor: "Yarın, oyun dünyası için özel bir gün." hemen yanında da "PS4 size özel sadece 199,99€" şeklinde bir ibare bulunan görsel yer alıyor. Hemen altında yer alan gönderide yazan da şu şekilde: "Yarın bile doğru tercihi yapın. PlayStation 4 sizi nasıl şaşırtacağını her zaman bilir."

Bu mizah içerikli gönderi, hem Switch'in çıkacağı güne özel olan bazı ülkelerdeki PS4 indirimini vurguluyor hem de pazar payını o gün içerisinde daha yüksek tutmayı amaçlıyor. Ancak belirtmek gerekir ki PlayStation takımının her kolu bu şekilde davranmadı. Zaten onu daha önceki haberimizde vermiştik.

İtaya ekibinin bu yaklaşımını siz nasıl buldunuz?