Playstation Network Bazı Bölgelerde Çöktü!

Birçok bölgede Playstation 3 ve Playstation 4 oyuncularının Playstation Network hatası aldığı ve PSN ile çalışan oyunları oynayamadığı bildirildi.

Eğer son bir kaç saattir Playstation 3 veya Playstation 4'ünüzde Playstation Network (PSN) ile çalışan oyunları oynamakta sıkıntı çekiyorsanız, merak etmeyin hata sizden dolayı değil. Playstation Forumlarına son bir kaç saattir bildirildiğine göre, dünyada bir çok bölgede PSN ile ilgili sorunlar yaşanıyor. SlashGear'a göre sorun dünya çapında ve PSN bağlantılı oyunların tamamen oynanamamasına yol açıyor.

Yine de sorun şimdilik tüm Playstation 3 ve Playstation 4 sahiplerini etkilemiyor. Sorunun ara ara PSN'e bağlanamama sorunu olduğunu belirten SlashGear, Playstation'ın şimdilik sorunu çözmeye çalıştığını bildirdiğini, ancak sorunla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmadığını belirtti. Yani eğer PSN'e bağlanamıyorsanız şimdilik resmi bir açıklama gelene kadar maalesef oyuna tekrar tekrar bağlanmaya çalışmanız en iyi çözüm gibi duruyor.

Oyunlar dışında sorunun PSN'in sosyal özelliklerine de ulaşmayı etkilediği belirtiliyor. Lütfen benzer bir sorun yaşıyorsanız bizi de haberdar edin. Biz de muhtemelen sorunla ilgili doyurucu bir açıklama gelene kadar, Sony ve Playstation tarafından gelen bir açıklama olursa sizi haberdar edeceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? PSN ile ilgili daha önce benzer bir sorun yaşamış mıydınız?