PlayStation Plus 22-26 Şubat Arası Herkese Açık Olacak!

PlayStation’ın duyurduğu özel etkinlik neticesinde PlayStation Plus üyeliği olmayan kullanıcılar da 22-26 Şubat 2017 tarihleri arasında online oyun dünyasına girebilecek.

PlayStation dünyası her ne kadar en iyi ve en sağlam konsol olarak gösterilse de minimum 200TL verdiğiniz yeni çıkan bir oyunu çevrimiçi oynayabilmek ve çoklu oyunculu modlara girebilmek için PlayStation Plus üyeliğine ihtiyaç duymaktasınız.

Aylık 20TL, 3 aylık 58TL ve yıllık 150TL olmak üzere paketleri bulunan PS Plus’ta şu anda Plus üyeliği olmayan kullanıcılar için “Özel Çok Oyunculu Etkinlik” ile 22-26 Şubat 2017 tarihleri arasında 4 günlük online etkinlik başlayacak ve böylece PlayStation cihazınız internete bağlı olması halinde Plus’a gereksinim duymadan çevrimiçi oyun ve modları oynayabileceksiniz.

Son olarak herkese Plus üyeliğinin değil, çoklu oyunculu oyun oynayabilme özelliğinin açılacağını belirtelim. Yani Plus'a özel indirimler ve ücretsiz oyunlar bu etkinlikte Plus üyeliği olmayak kullanıcılara açık olmayacak.