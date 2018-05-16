PlayStation Plus'a Abone Olmanızı Sağlayacak 3 Sebep

Yeni PlayStation aldıysanız Plus özelliğini kesinlikle duymuş olmalısınız. Eğer PS Plus üyelik alıp almama konusunda oldukça kararsızsanız neden almanız gerektiğini sizlere açıklıyoruz.

Neredeyse tüm konsollarda premium abonelik özelliği bulunuyor. Örneğin Nintendo ileriki günlerde premium çevrimiçi abonelik hizmeti sunacak. Microsoft'un da Xbox Live Gold aboneliği uzun zamandır bulunuyor. Bunların yanında dünyanın en çok kullanıcı sayısına sahip oyun konsolu Sony PlayStation da da premium özelliği bulunuyor.

Her platform, kullanıcıları için çeşitli ayrıcalıklar sunuyor. Bu yazımızda PlayStation Plus ile sahip olabileceğiniz 3 muhteşem özellikten sizlere bahsedeceğiz.

Online Oyunlar

Ücretsiz yahut abonelik tabanlılar haricindeki oyunları online oynamak istiyorsanız PlayStation Premium almanız şart. Örneğin; Destiny 2'yi satın almaya karar verdiyseniz oyun online olduğu için PlayStation Premium'u da almanız kesinlikle gerekli.

İndirimler

Sony, Microsoft ve Nintendo, Steam'in oyunculara sunduğu olanakları gördükten sonra onlar gibi bir politika izlemekten başka çareleri kalmadı. Eğer PS Plus alırsanız size özel indirimlerden de yararlanabileceksiniz. Sık sık %80'e varan indirimler, sizi abonelik aldığınız için oldukça memnun edecek.

Beleş Oyunlar

Şimdi geldik PS Plus'ın en tatlı yerine... Sony, konsol oyuncularına her ay 2 farklı bedava oyun sunuyor. Kısacası yıllık bir PS Plus aboneliğiniz varsa yıl boyu toplamda 24 bedava oyun oynayabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var ki, eğer üyeliğiniz bittiyse ücretsiz erişebildiğiniz oyunlara da erişiminiz bitiyor.

Eğer PlayStation Plus almak istiyorsanız son değinmemiz gereken şey de ödeme sistemi. Kredi kartından ya da banka kartından ödeme yapabileceğiniz sistemde aylık üyelik 24 TL iken yıllık üyelik 180 TL.