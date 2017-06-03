PlayStation Plus'a Rakip Geliyor: Nintendo Switch Online

Nintendo'nun Switch Online hizmeti uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

DS, Wii, 3DS, ve Wii U, ile birlikte Nintendo çevrimiçi oyun oynamayı ücretsiz olarak sunuyordu. Switch çıktığından beri ise bu ücretsiz hizmetler Switch için de geçerliydi. Fakat bu 2018'de sona eriyor. Nintendo ilk ücretli üyelik sistemi olan Switch Online'ı duyurdu. Nintendo, E3 etkinliği öncesinde bu hizmetinin çıkış tarihini, ücretlendirmesini ve abonelerin ücretsiz olarak erişebileceği oyunları açıkladı.

Uygun Fiyatlı Çevrimiçi Hizmetler

Kullanıcıların oyunlarını çevrimiçi oynamaya devam etmesi için, Xbox Live Gold ve PlayStation Plus'da olanın aksine Switch Online hizmetini satın alması gerekiyor. Yani daha önce ücretsiz olarak çevrimiçi hizmetlerine ulaşılabilen Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 gibi oyunları çevrimiçi oynayabilmek için üyelik yapılması gerekecek. Nintendo'nun açıklamasına göre tüm oyunlar olmasa da çoğu oyunun çevrimiçi özelliği sadece bu üyelik sistemiyle çalışacak.

Fakat PlayStation Plus ve Xbox Live Gold üyelikleri yıllık $60 gibi ücretlere sahipken Switch Online yıllık sadece $20 gibi bir ücretle kullanıma sunulacak. İstendiği takdirde aylık $4 ve 3 aylık $8 gibi seçeneklerde mevcut olacak.

Konuşmak İçin Üyelik Gerekli

Çevrimiçi hizmetlere erişmenin dışında sesli görüşmeler için de Switch Online üyeliğine abone olmanız gerekecek. Nintendo Switch kendiliğinden ses görüşmelerini desteklemediği için mobil cihazlara yüklenecek Nintendo uygulaması ile sesli görüşmelere erişilebilecek.

Kulaklıklar yine kullanılabilecek fakat ayrı bir cihaz ile hem telefona hem de Nintendo Switch'e bağlanması gerekecek. Bu da cihaz docktayken sorun yaratacaktır. Ayrıca oyuncuların bu mobil programı bu yaz sınırlı özelliklere sahip olsa da deneyebileceklerini hatırlatalım.

Switch Online Aynı Zamanda Bir Klasik Oyun Kütüphanesi

Bir Switch Online aboneliği kullanıcıların bir klasik oyun kütüphanesine de erişmesini mümkün kılacak. Bu klasik oyunlar ayrıca çevrimiçi oynanabilecek hale getiriliyor. NES kütüphanesinde bulunan bu oyunlara üyelik süresi boyunca erişim sağlanabiliyor.

Diğer üyelik sistemleri gibi Switch Online'da da kullanıcılar bu oyunları istediği zaman oynayabilir durumda olacak. Şimdilik Nintendo'nun bu kütüphaneyi ne sıklıkla güncelleyeceği bilinmese de bu kütüphaneye dahil olacak üç açıklandı. Bunlar;

Super Mario Bros. 3

Dr. Mario

Balloon Fight

Bunlara ek olarak Switch Online aboneleri, Nintendo eShop'dan indirim çekleri gibi hediyeler kazanabilecek.

Bu Üyelik Olmadan Çevrimiçi Neler Yapılabilecek?

Switch Online hizmetlerine abone olmayan kullanıcılar da bazı çevrimiçi hizmetlere erişebilecek. Bunlara eShop erişimi, sosyal ortamlarda görsel paylaşımı, ebeveyn kontrolleri ve arkadaş listesini düzenleme gibi özellikler dahil edildi.

Ne Zaman Çıkıyor?

Nintendo, Switch Online hizmetini 2018 yılında kullanıma sunacak. Switch Online'ın kısıtlı özellikler sunan akıllı uygulamasının ise bu yaz kullanıma sunulması planlanıyor. Bu uygulama sayesinde oyuncular oyun saatlerini planlayabiliyor, sesli görüşme yapabiliyorlar. Bu program, Arms ve Splatoon 2 oynayan oyuncular için faydalı olacak gibi duruyor.