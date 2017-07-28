PlayStation Plus'a Yine Zam Geliyor!

PlayStation Plus'a zam geliyor. Zam gelmeden hızlıca 1 yıllık üyeliğinizi ayırtın.

PlayStation oyuncularını pek mutlu etmeyen, ancak erken fark edilirse en azından bir yıl rahat edebileceklerini düşündüğümüz bir haberle karşınızdayız. Eğer bir PlayStation Plus kullanıcısıysanız aylık ödemeli sisteme zam geldiğini söylemekten üzüntü duyuyoruz. 31 Ağustos 2017’den itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesi aylık 19,99 TL olan fiyatı 23,99 TL’ye çıkaracak.

Ayrıca 3 ve 12 aylık tarifelerde de artış yaşandığını görüyoruz. Normalde 57,99 TL olan üç aylık PlayStation Plus üyeliği yeni ücretlendirmeyle 74,99 TL’ye çıkıyor. 12 aylık bir tafiye istiyorsanız da normalde 149,99 TL olan yıllık ücret 179,99 TL’ye çıkacak.

Mümkünse 1 Yıllık Tarife Satın Alın

Dediğimiz gibi bu ücretlendirme yakında gerçekleşeceği için şimdiden 12 aylık Plus üyeliği alarak bir sene daha indirimli tarifeden kullanabilirsiniz. PlayStation Plus’ı henüz zam almadan satın almak istiyorsanız buraya tıklayarak PlayStation Plus sayfasına ulaşabilirsiniz.