PlayStation Plus Aboneleri İçin Ücretsiz Oyunlar

Özellikle havaların kavurucu sıcaklığa eriştiği şu günlerde, evinizde klimayı açıp oyun oynamak kulağa oldukça hoş geliyor. Bizler de bu sebeple siz PlayStaion Plus aboneleri için Ağustos ayında indirilebilecek oyunları listeledik.

Her yaştan ve cinsiyetten sevenleri bulunan PlayStation, özellikle evde zaman geçirmeyi sevenler için oldukça iyi bir oyun aracı haline geldi. Mobil ve PC üzerinden her ne kadar başarılı oyunlar da olsa, eminim ki PlayStation konsollarının yeri hepimiz için bir ayrı. Bu noktada Sony Interactive Entertainment, Ağustos ayına yeni girdiğimiz bu günlerde, ücretsiz oyun haberleri ile oyun severleri mest etti.

PlayStatipn 4, PlayStation 3 ve PlayStation Vita oyunlarının açıklandığı liste ise oldukça keyifli görünüyor. Öte yandan oyunlar ile ilgili aklınızda tutmanız gereken bir diğer önemli durum, oyunlara 7 Ağustos itibarı ile erişebileceğinizdir. İşte PlayStation Plus abonelerinin erişebileceği oyunlar şu şekilde:

PlayStation 4

Dead by Daylight (Behaviour Interactive)

Mafia III (2K Games)

PlayStation 3

Bound by Flame (Focus Home Interactive)

Serious Sam 3 BFE (Croteam)

PS Vita

Draw Slasher (Mass Creation)

Space Hulk (Hoplite Research)

Her bir konsol için 2 ücretsiz oyun sunan Sony, yaptığı bu jestlerle de açıkçası kullanıcıları PlayStation Plus abonesi olmaya teşvik ediyor. Sizler de bu ücretsiz içeriklerden yararlanmak istiyorsanız, zamanı takip ederek oyunlara sahip olmanızda yarar var.